Cipolletti jugó mal y cayó ante Villa Mitre en un partido para el olvido

El Albinegro no pudo hacer pie en La Visera frente al equipo bahiense, que se impuso gracias al gol de Cérica cerca del cierre de la primera parte. En la próxima, Cipo visita al puntero Germinal de Rawson

Cipolletti no pudo mantener la levantada de los últimos partidos y cayó por 1 a 0 a ante Villa Mitre de Bahía Blanca, por la fecha 7 del Federal A . Los dirigidos por Gustavo Noto fueron ampliamente superados en el primer tiempo y en el complemento los esfuerzos no alcanzaron para igualar las cosas. Fue la cuarta derrota en siete partidos para el Capataz, que está penúltimo en la tabla de la zona A.

La tarde pintaba complicada, porque luego de un córner desde la izquierda Mancinelli cabeceó al palo y el Albinegro se salvó por segunda vez.

El local nunca estuvo cómodo en el partido, le costó hacer pases consecutivos y apenas se acercó con un par de córners.

Del otro lado, el juego de Villa Mitre fue más fluido. Un tiro libre de Maxi López pegó en el travesaño y en el rebote Jara no la metió de milagro, en otra oportunidad muy nítida para los bahienses.

Llegando a los 38', otro centro desde la izquierda complicó a Crespo que no pudo descolgarlo y apareció Ezequiel Cérica para empujar a la red el balón. El árbitro José Díaz indicó que todo fue legal ante la protesta del arquero cipoleño y así Villa Mitre plasmó en el marcador la diferencia se vio en la cancha.

En el complemento, Noto puso a Nicolás Iachetti por Liendo y el partido fue más parejo. La visita no generó situaciones y Cipo tuvo más la pelota, pero le costó mucho profundizar. Igual le pasó cerca el empate con un centro-arco del ingresado Alex Díaz que casi se mete en el segundo palo y un cabezazo de Yago Piro, de lo mejor del local, que fue a las manos de Molini.

Con el correr de los minutos, la pequeña levantada futbolística de Cipo se fue desdibujando y el conjunto bahiense volvió a disputar la posesión del balón. El Albinegro chocó contra sus propias limitaciones y un rival que nunca perdió el orden y siempre generó ventaja numérica en los distintos sectores del campo.

Cerca del final, otro de los ingresados, Juan Ignacio Fernández, tomó un rebote y luego de perfilarse metió un remate que salió besando el travesaño.

El reloj pasó rápido para Cipolletti y ya no hubo tiempo para más. El pitazo final de José Díaz marcó una nueva decepción para el conjunto rionegrino, que sigue en la parte baja de la tabla y el próximo sábado visitará al puntero Germinal, que derrotó a Olimpo en Bahía Blanca y es la sensación del torneo.

tabla federal a 5 de mayo.jpg

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Matías Carrera, Yago Piro, Matías Kucich, Leandro Wagner; Denis Lara, Laureano Tello, Boris Magnago, Manuel Liendo; Santiago Jara y José Michelena. DT: Gustavo Noto.

Villla Mitre: Luciano Molini; Fabián Dawalder, Víctor Manchafico, Federico Mancinelli, Nicolás Ihitz; Fernando Pettineroli, Facundo Fabello, Agustín Cocciarini, Maxiliano López; Gabriel Jara y Ezequiel Cérica. DT: Carlos Mungo

Gol: PT, 38 Cérica (VM)

Cambios: ST, al inicio, Nicolás Iachetti por Liendo (C), 16' Alex Díaz por Jara (C), 22 Juan Ignacio Fernández e Iñaki Marcos por Michelena y Magnago (C), 23 Sebastián Jeldres por Cérica (VM), 30 Joaquín Vivani por Jara (VM), 46 Leonardo Hertel y Federico Tanner por Fabello y Pettinerolli (VM).

Árbitro: José Díaz, de Villa Mercedes

Estadio; La Visera