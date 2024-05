Cipolletti le ganó a Sol de Mayo con un doblete de Santiago Jara y salió del fondo

Henry se mostró en gran nivel y fue uno de los destacados. Estuvo cerca de aumentar la cuenta de cabeza, pero no llegó a impactar la pelota de lleno con el parietal izquierdo.

Alex Díaz tuvo el segundo con un remate colocado desde la medialuna que salió al lado del palo izquierdo de Semeniuk.

Después, Iachetti se armó una linda jugada con sombrero incluido por derecha y su toque por arriba quedó en el techo del arco. Sol de Mayo dejó espacios en la zona defensiva del mediocampo y el Capataz fue vertical para atacar.

También le pasó cerca al segundo Laureano Tello, que remató desviado tras una asistencia de Santiago Jara.

Sol salió del fondo pasada la media hora y las más claras fueron dos remates lejanos de Agustín Fernández y Leonardo Morales que Facundo Crespo resolvió con dos atajadas.

Cerca del final del primer tiempo, el árbitro Cristian Rubiano expulsó a Fernando Cosciuc, que estaba en el banco de Cipolletti, por una protesta. Después, el juez paró el partido por un objeto que cayó desde la tribuna. Rubiano varios errores y tuvo una floja tarea.

gol de jara.jpg

Ya en el segundo tiempo, el trámite no cambió su curso. Los dos tuvieron chances, pero el anfitrión fue claramente superior.

Cipo volvió a aprovechar los errores defensivos del rival. Un rechazo corto de Valentín Robatto le quedó a Alex Díaz en la mitad de la cancha y el "10" del Capataz le puso un muy buen pase a Santiago Jara. El joven cipoleño se fue mano a mano con Semeniuk, lo gambeteó hacia afuera y tocó al arco vacío para aumentar la cuenta.

Al toque, Iachetti estuvo a punto de marcar el segundo, pero su remate de zurda se fue desviado tras otro mal despeje de la defensa de Sol.

La visita reaccionó con un cabezazo de Robatto al travesaño y en el rebote Crespo le sacó otro cabezazo a Morales.

Henry Sáez volvió a pasar cerca del gol pero se encontró con dos respuestas excelentes de Semeniuk. La primera tras un remate lejano y la segunda con un cabezazo que el arquero descolgó de su ángulo derecho en una volada espectacular.

El árbitro Rubiano volvió a dar la nota con la segunda amarilla y expulsión de Kucich por una falta que no daba para tanto. En esta categoría se cometen infracciones mucho más fuertes que ni este mismo juez juzga con el mismo criterio.

Más allá de tener un hombre menos, Cipo se defendió bien sin la pelota. Sol tuvo una sola chance clara para descontar con un pelotazo a las espaldas de los centrales que Fernando Valdebenito le entregó a las manos a Crespo.

Los minutos fueron pasando y el arquero del Albinegro se mostró sobrio ante los intentos forzados de la visita. El pitazo final de Rubiano determinó la segunda victoria en casa y en el campeonato para el conjunto de Gustavo Noto, que salió del último lugar y espera con optimismo el partido del domingo en el mismo escenario frente a Kimberley de Mar del Plata.

8b1c34ba-8997-4c19-8a93-93e320f9d61e.jpg

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo, Matías Carrera, Yago Piro, Damián Jara, Matías Kucich; Lucas Argüello, Laureano Tello, Alex Díaz, Nicolás Iachetti; Santiago Jara y Henry Sáez. DT: G. Noto

Sol de Mayo: Kevin Semeniuk; Ezequiel Santángelo, Agustín Herrera, Valentín Robatto, Fernando Trujillo; Jonathan Acuña, Leonardo Morales, Miqueas Martínez, Juan Aguirre; Fernando Valdebenito y Agustín Fernández. DT: D. Galván

Goles: PT 6 y ST 3, Santiago Jara (C)

Cambios: ST, al inicio, Franco Lezcano e Ignacio Zapulla por Acuña y Martínez (S), 15 Boris Magnago por Iachetti (C), 18 Piedrahita por Fernández (S), 24 Denis Lara y Leandro Wagner por Díaz y S. Jara (C), 29 Ignacio Sansi por Trujillo (S), 33 Juan Amieva por Sáez (C).

Expulsado: ST, 20 Kucich (C)

Árbitro: Cristian Rubiano

Cancha: La Visera