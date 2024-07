Cipolletti mejoró en el segundo tiempo y empató en el debut de Gabriel Nasta

El comienzo tuvo algunos minutos auspiciosos para el Capataz, con una mitad de la cancha poblada con cinco volantes y tres jugadores más en ataque. Iachetti tuvo la suya pero no pudo marcar tras una acción de Boris Magnago.

El "10" de Sol exigió a Facundo Crespo en el primer ataque profundo del local y minutos más tarde Fernando Valdebenito se lo perdió tras un error defensivo de Cipo.

Cuando iban 17', el experimentado Nicolás Mazzola tiró el centro para Zapulla, quien eludió a Yago Piro y definió a la red el mano a mano ante Crespo.

En el desarrollo del primer tiempo, a Cipo se lo vio incómodo con el esquema nuevo.

Sin embargo, para el complemento, Nasta mandó a Santiago Jara por el Pope Díaz y el cambió resultó instantáneamente. El ingresado rompió líneas en velocidad con determinación para descargar con Amieva. Juan Martín salió del área y asistió perfecto a Iachetti, que definió de forma impecable con una sutileza de derecha y la visita igualó a los 4'.

Con el empate, la segunda etapa fue más entretenida. Iban 17' cuando Crespo sacó una pelota impresionante tras un cabezazo de Mazzola y minutos después respondió el Albinegro con un frentazo de Yago Piro que pegó en el palo y salió.

Después, Cipo volvió a generar peligro con el despliegue de Manuel Liendo, que mejoró en el segundo tiempo. El ingresado Henry Sáez tuvo la suya pero tanto él como Matías Carrera no pudieron concretar sobre los 32'.

En el balance general fue un tiempo para cada uno, pero la visita tuvo más oportunidades y dejó más cosas positivas que negativas pensando en la Reválida para Cipolletti.

SÍNTESIS

Sol de Mayo: Ignacio Hildman; Matías Acuña, Valentín Robatto, Fernando Trujillo y Enzo Ybáñez; Gabriel Gile, Leonardo Morales, Franco Juárez y Leonardo Zapulla; Fernando Valdebenito y Nicolás Mazzola. DT: Diego Galván.

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Yago Piro, Manuel Berra; Boris Magnago, Lucas Argüello, Manuel Liendo, Alex Díaz y Matías Carrera; Nicolás Iachetti y Juan Amieva. DT: Gabriel Nasta

Gol: PT, 17 Zapulla (S). ST 4 Iachetti (C),

Cambios: ST, al inicio, Santiago Jara por Díaz (C), 12 Ignacio Zanzi y Franco Lezcano por Acuña y Juárez (S), 25 Henry Sáez y Sergio Ranquehue por Amieva y Iachetti (C), 32 Miqueas Martínez por Zapulla (S), 43 José Michelena por Liendo (C).

Cancha: Sol de Mayo

Árbitro: Diego Novelli