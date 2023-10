Cipolletti no pudo con Germinal y empató en La Visera: la figura fue el arquero rival

Cipolletti no pudo contra Germinal, que tuvo en su arquero a la figura de la tarde.

Cipolletti regresó a la acción tras la fecha libre, pero no pudo ganar en casa ante Germinal de Rawson. Fue 2 a 2 con todos los goles en el primer tiempo y la gran figura del partido fue Laborda, el arquero de la visita. Si bien los dirigidos por Darío Bonjour masticaron bronca por las chances malogradas, están terceros en la zona A del Federal y se mantienen en puestos de clasificación para la próxima fase.

Al toque, Cabral estuvo cerca con un remate lejano que no fue golazo por la gran atajada de Laborda.

Germinal no bajó los brazos y pese a ser dominado en algunos tramos, se mostró peligroso con la pelota parada. Había avisado Satler, que se perdió un gol solo en el medio del área, hasta que sobre la media hora llegó el empate de Obredor de cabeza. Cipo marcó mal, dejó viva una segunda pelota y el delantero rival ganó en las alturas para igualar con un cabezazo bombeado que Cabral no pudo sacar en la línea.

Al toque, Crespo salvó al Capataz en un mano a mano con Satler y sus compañeros le sacaron máximo provecho.

Laureano Doello fue una de las figuras. El volante ofensivo, que reemplazó a Pettineroli, fue desequilibrante con la pelota parada y recuperando la pelota del segundo gol. Un balón alto a los 34' fue disputado por Doello y Cabral apareció para rematar fuerte, exigiendo una gran atajada de Laborda.

Laureano ejecutó ese córner con mucho picante, porque lo sacó de la posición del arquero y apareció Berra por el segundo palo para empujarla a la red y darle el segundo a Cipo.

En los últimos minutos de la etapa inicial, ocurrió lo opuesto en el desarrollo. Fue el local el que no pudo convertir una chance clara, porque el remate de Palacio desde afuera del área pegó de lleno en el travesaño y Germinal se salvó de milagro.

Del otro lado, Satler le ganó la espalda a Brienzo y definió cruzado a los 39' para empatar otra vez el encuentro.

cipolletti germinal visera.png Se juega Cipolletti-Germinal en La Visera ante más de dos mil personas.

Para el complemento, Bonjour puso a Carmona por Jara y el lateral derecho volvió a jugar después de cinco meses, regresando de una lesión.

A los 8', otro gran córner de Doello encontró a Cabral solo en el área chica, pero el cabezazo del "9" fue al cuerpo del arquero.

Cipo cometió errores con la pelota en la salida y hubo varios momentos de dudas más propios de las imprecisiones que del rival. Más allá de eso, el local generó situaciones para llegar al tercero. El ingresado Michelena metió una volea tremenda tras un gran centro de Tabares y Laborda construyó otra gran atajada.

El partido se hizo trabado, desprolijo y al Albinegro todo le costó mucho. De todas formas, tuvo otra más con un desborde de Michelena y Cabral no la pudo empujar en el área chica. Dos minutos después, pasó lo mismo cuando Dezi llegó por izquierda y el delantero del Capataz volvió a fallar.

También entró Diego Aguirre en el conjunto de Bonjour, que le puso una gran pelota a Michelena y la definición del zurdo salió al lado del palo cuando parecía tener destino de golazo por arriba del arquero.

Ya en el final, Laborda volvió a ser decisivo en un cabezazo de Carmona con otra volada impecable y no hubo tiempo para más.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Lautaro Brienzo, Manuel Berra y Alejo Tabares; Laureano Doello, Maximiliano Amarfil, Lucas Argüello y Luis Dezi; Favio Cabral y Jonathan Palacio. DT: D. Bonjour

Germinal: Gonzalo Laborda: Emiliano Toledo, Juan Motroni, Ignacio Terán, Gonzalo Ramírez: Brian Castillo, Nicolás Macarof, Federico Cárcamo, Gabriel Obredor; Rodrigo Ríos y Santiago Satler. DT: Martínez

Goles: PT 13 Cabral (C), 29 Obredor (G), 33 Berra (C), 39 Satler (G)

Cambios: ST, al inicio, Ezequiel Carmona por jara (C), 19 José Michelena y Carin Najul por Doello y Palacio (C), 28 Gustavo Fernández, Santili y Guido Morón por Castillo, Ríos y Cárcamo (G), 31 Augusto Magoia por Satler (G), 37 Diego Aguirre por Dezi (C)

Árbitro: Diego Novelli

Cancha: La Visera