Cipolletti sacó un buen punto ante Germinal y el viento

Sobre los 30', Germinal armó su mejor jugada colectiva pero Pellejero no pudo rematar fuerte en el ingreso al área chica y Crespo se quedó con la pelota.

Antes del final del primer tiempo, José Michelena salió por un golpe que había sufrido en los primeros minutos cuando quedó en el piso y su compañero Tabares se lo llevó puesto. Alex Díaz lo reemplazó y se sumó a la mitad de la cancha.

En el cierre de la etapa inicial, Cipo tuvo dos contragolpes que no pudo aprovechar por el viento y la falta de precisión en el pase final para Pettinerolli y Cabral respectivamente.

Pero fueron un anuncio de lo que vendría en la acción siguiente, que fue la más clara del partido hasta ahí. En tiempo adicionado, Díaz cortó en el medio y salió con Dezi, que cedió para Cabral y el "9" hizo todo bien menos la definición. Matías López le tapó el mano a mano y mantuvo el cero en su arco.

En la última, Crespo volvió a tapar un cabezazo con otra gran atajada, esta vez ante el zaguero Motroni que había cabeceado de pique al piso.

Ya en el complemento, con viento a favor Cipo se paró mejor y Germinal no llegó siquiera al área contraria. El conjunto de Bonjour no pudo aprovechar las pelotas paradas y tampoco fue certero para poner jugadores en zonas de remate franco.

El local salió un poco del fondo con los cambios y se acercó con pelotas paradas, aunque no pudo inquietar al rival. El segundo tiempo fue decididamente malo por la producción de ambos, el protagonismo constante del viento y la escasez de situaciones claras de gol.

Sin acciones colectivas, Cipo intentó con remates lejanos del Pope Díaz y otro de Pettinerolli, que estuvo cerca de zurda.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de cambios que tuvo que hacer Bonjour antes y durante el partido, el punto es para valorar, porque además el Capataz viene muy bien de local. Por lo poco que mostró el rival y lo que venía haciendo Cipolletti, podría haberlo ganado tranquilamente. De todas formas, el balance le da positivo al conjunto albinegro, que después de las PASO será local de Sol de Mayo.

SÍNTESIS

Germinal: Matías López; Matías Ávalos, Juan Motroni, Ignacio Terán y Emiliano Santos; Darío Pellejero, Nicolás Macarof, Lucas Villalba y Emanuel Décimo; Brian Castillo y Ricardo Dichiara. DT: Christian Corrales.

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Elvis Hernández, Lautaro Brienzo y Alejo Tabares; Fernando Pettinerolli, Maximiliano Amarfil, Diego Aguirre y José Michelena; Luis Dezi y Favio Cabral. DT: Darío Bonjour

Cambios: PT 39 Alex Díaz por Michelena (C). ST 15 Laureano Doello por Aguirre (C), 16 Gabriel Obredor y Cárcamo por Pellejero y Macarof (G), 30 Guillermo Funes por Jara (C), 40 Guido Morón y Tomas Satler y por Funes y Castillo (G), 43 Jonatan Martínez por Motroni (G).

Árbitro: Juan Nebbietti

Cancha: El Fortín, Rawson