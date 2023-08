Cipolletti viaja a Rawson sin la presencia de Manolo Berra

En principio, no formaron parte de la delegación Manolo Berra , que no fue autorizado por los médicos para retornar a las canchas después del duro golpe que sufrió en el último cotejo ante Santamarina de Tandil; ni Lucas Argüello, que está suspendido por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla. El defensor de 41 años sufrió un fuerte traumatismo de cráneo y, pese a que está recuperado y manifestó su intención de jugar, los profesionales de la salud indicaron que debe abstenerse de salir al campo hasta el próximo fin de semana .

La semana pasada, los propios médicos del club se vieron obligados a interceder en pleno encuentro contra el Aurinegro al apreciar al veterano desplomado. Por supuesto, la desesperación de los expertos dejó un clima tenso, pero supieron aplicar el protocolo indicado por la FIFA en casos similares. "Después del traumatismo se hace una tomografía computada. En el caso de Manolo dio normal y estuvo en observación un par de horas después del partido, hasta las 0 aproximadamente”, sostuvo Jorge Figueroa, el kinesiólogo de Cipo.

berra cipolletti.png El zaguero de 41 años recién podría volver ante Sol de Mayo.

Ante la conmoción cerebral, las jornadas fueron de evaluación y observación para el referente. El cuerpo médico, lógicamente, no quiso arriesgar. “Acá hay que ver, podrá hacer carga o continuar con los trabajos siempre y cuando no tenga mareos, zumbidos ni molestias. En la medida que los síntomas no estén, podrá ir avanzando y volviendo. Si no, estamos en la misma fase”, comentó el miembro del staff profesional en la previa al nuevo compromiso del Capataz de la Patagonia. Mientras tanto, el entrenador Darío Bonjour no definió aún la formación titular para el cotejo en condición de visitante.