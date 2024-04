Cipolletti volvió a los entrenamientos en una semana bisagra

Si bien es cierto que hasta ahora el equipo no ha dado buenas señales, Noto tiene experiencia y espalda en la categoría como para revertir la situación, sobre todo teniendo en cuenta que fue él quien armó el plantel. Si hay un técnico de los últimos que ha tenido Cipo que está en condiciones de enderezar el barco, es Noto.

Cipolletti y algunas claves para mejorar

En cuanto al juego, la clave parece estar por la mitad de la cancha. En lo que va del torneo, los volantes han quedado lejos de los delanteros para armar juego y al mismo tiempo las pelotas sueltas en el mediocampo son capturadas, generalmente, por los rivales. En una categoría con terrenos de juego irregulares o donde la pelota pica mucho (como en Rincón), ese factor es algo a tener en cuenta.

Poco se puede decir de los nombres que integrarán la formación titular del domingo, teniendo en cuenta que la práctica de fútbol es el jueves y que son pocos los que tienen garantizado su lugar por el bajo rendimiento del equipo.

El capitán, Manuel Berra, dio la cara en medio del mal comienzo y habló con el Bunker Deportivo de LU19. "Los sistemas tácticos son todos alternativos. Cuando tenés rendimientos bajos como tenemos nosotros con cualquier sistema táctico perdés o empatás, no ganas", reconoció el defensor Albinegro y agregó: "Gustavo también se fue triste, enojado, preocupado. Creo que esta semana va a estar a full. Yo me quería morir arriba del cole, estaba enojado me costó dormirme. Pero yo no me entrego".

berra sorteo.jpg

En el mismo sentido, Berra puso el pecho como el jugador más experimentado del plantel, además de ser el capitán, y declaró: "No me voy a entregar, hasta el último día de mi carrera no me voy a entregar y voy a tratar de dar todo. Los jugadores grandes sabemos que tenemos que entregar más, sabemos que somos los responsables de levantar el equipo".

Este miércoles, el Consejo Federal informará quién será el árbitro del domingo y oficializará el horario de las 16 que ya saben en Cipolletti.