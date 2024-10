Cipolletti y Deportivo Rincón viajaron con la ilusión de dar el golpe

La palabra de Damián Jara

"Disfrutando el viaje con los compañeros, charlando, tomando mate para que el viaje sea más tranquilo, jugamos a las cartas, juegos de preguntas y después dormir. Es un viaje largo, se hace difícil pero hoy llegamos y estamos mentalizados a lo que tenemos por delante", declaró a LMNeuquén el defensor, que será titular el domingo.

Para el marcador central no es la primera vez que tiene que moverse tantas horas por el país. "En 2018/19 viajé con For Ever (Chaco) a Madryn en un colectivo. Fue largo y quedamos afuera en la serie por la diferencia. Pero bueno, este es distinto. Tenemos un equipo competitivo, chicos que han levantado su nivel así que eso también nos sirve. Tenemos jugadores dinámicos y la cancha es grande. Lo único que pido es que llueva y no haga calor", dijo entre risas.

"Hemos levantado porque venimos sin perder hace once fechas. Nos falta hacer un gol y seguir creciendo en el arco contrario. Estas instancias son pequeños detalles que no podés tener errores y las que tenés hay que meterlas. El año pasado nos pasó con Bonjour que entramos dormidos en Monte Maíz y nos costó. Tenemos esa experiencia. Sabemos que hay que mantener el arco en cero y las situaciones las vamos a crear. Los compañeros que tenemos como Santi Jara, Iachetti, Ranquehue siempre tienen una o dos situaciones. Hay que estar tranquilo y darles confianza a ellos", agregó Jara.

Para el zaguero que compartirá defensa con Jeremías Langa y Matías Kucich, es clave "un buen descanso sobre todas las cosas, una buena alimentación que es fundamental. Sabemos que venimos a un lugar que no estamos acostumbrados. Pero bueno ahí en estos partidos se sacan las ganas y el corazón que es con o que se juegan estos partidos".

damian jara cipolletti (2).jpg Damián Jara, defensor titular de Cipolletti, que el domingo recibe a Germinal. Fotos: Anahí Cárdena

Por su parte, Rincón tendrá cambios en la formación titular teniendo en cuenta que necesita ir a buscar goles. La misión parece muy complicada, pero en el fútbol nada es imposible. La diferencia futbolística no fue la que el marcador reflejó en la ida, donde el desarrollo del juego fue más parejo que lo que indicó el 2-0 en favor del "Elefante" del norte bonaerense.

La ventaja para el León es el que el viaje no fue tan largo y tuvo más tiempo para preparar el partido. Más allá de la necesidad de hacer goles y estar muy atrás en la serie, el plantel se mostró en buen estado de ánimo a su llegada a Ramallo.