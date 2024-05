Cipolletti y un clásico que puede ser bisagra: cómo está Henry Sáez de la lesión

tabla federal 19 de mayo.jpg

Cipolletti y las lesiones

El Albinegro le sigue haciendo frente a las lesiones. Como suele suceder en este tipo de torneos, el ritmo de los partidos, los campos de juego y el contacto con los rivales derivan en lesiones y en ese sentido el preparador físico Federico Grill como Jorge Figueroa junto con el cuerpo técnico han tenido mucho trabajo para poner a punto a los que se van recuperando de distintas molestias.

A lo largo del torneo, distintos motivos físicos alejaron de las canchas a Damián Jara, Fernando Cosciuc, Lucas Argüello, Santiago Jara, Juan Martín Amieva, Manuel Berra, Henry Sáez. La última lesión es la del "Goldo", que había vuelto a tener minutos y fue uno de los mejores en su regreso contra Sol de Mayo, pero al partido siguiente frente a Kimberley salió a los 10 minutos de juego por un problema muscular.

"Tuve una molestia ahí en el isquiotibial derecho, seguramente alguna sobrecarga, me hice los estudios correspondientes. Por suerte gracias a Dios es chica", dijo Henry Sáez este miércoles a LMN. "Estoy tratándome ahora con el cuerpo médico, con Jorge (Figueroa) obviamente para tratar de volver lo más rápido posible, esa es la idea", agregó el Goldo.

henry saez lesion.jpg

"La verdad que salí bastante amargado por la molestia, porque el miércoles me había sentido muy bien y me pasó esto el domingo. Viendo el vaso medio lleno, por así decirlo, no fue una lesión grande", declaró el delantero.

La semana pasada, Cipo tuvo dos partidos consecutivos en casa, aunque no pudo lograr el objetivo de máxima. "Masticando bronca porque obviamente queríamos sumar los 6 de 6 en estos dos partidos de local. Pero como lo habló el cuerpo técnico, hay que tratar de buscar por ahí los puntos que se nos quedaron, ahora en Bahía Blanca. Buscaremos hacer un gran partido allá, sabemos que es difícil, pero bueno, por lo menos en mi opinión personal siento que el equipo viene mejorando, viene en levantada, así que ojalá que podamos hacer un buen partido", finalizó Sáez.

En cuanto a los suspendidos, cumplió su fecha Matías Kucich tras ver la roja contra Sol de Mayo y podría volver al lateral izquierdo en lugar de Leandro Wagner, mientras que a Fernando Cosciu, que venía siendo suplente, le queda un partido más por purgar, tras ser expulsado en el banco contra Sol de Mayo por protestar.