Cómo se prepara Cipolletti para el arranque del torneo: habla Gustavo Noto

De los casi 30 que realizaron la pretemporada desde el 29 de enero, algunos no viajará porque la lista de convocados es de 20. De todas formas, el técnico valoró a todos sus futbolistas. "Son 20 jugadores. Como les digo a los muchachos, todos merecen estar, verdaderamente han hecho un grandísimo esfuerzo. Ahora hay que alcanzar buenos rendimientos, tener un buen trabajo colectivo, nos va a llevar algunos partidos encontrar nuestro mejor nivel, pero sabemos que va a ser así", aceptó.

Los trabajos de preparación fueron intensos y hubo un compromiso importante de todas las partes. El cuerpo técnico planificando y evaluando cada paso, la dirigencia para facilitar espacios y materiales y los jugadores como protagonistas principales.

noto cipo 2.jpg

Cipolletti debuta el viernes en Mar del Plata

Noto confía en lo que tiene y en lo que se hizo hasta ahora, pero también es consciente de que el comienzo será difícil y que el equipo se acomodará con el andar en el torneo. "Conforme con todo lo hecho hasta ahora, pero no tengo dudas que nos va a costar unos cuantos minutos de juego encontrar lo que pretendemos. Lo que me deja tranquilo es que estamos preparados para buscarlo. Ojalá cuanto antes empiecen a salir las cosas y encontremos el resultado. Nos va a llevar un poco más de tiempo lograr el rendimiento individual y colectivo que quiero, pero estoy seguro que nos va a ir bien", afirmó.

Noto y los amistosos que jugó Cipolletti

Cipolletti jugó dos amistosos en la pretemporada, el último fue el de mayor exigencia contra Deportivo Rincón la semana pasada en el predio "Área 22", donde ganó 2-1 y 2-0 en dos encuentros diferentes donde todos los jugadores tuvieron rodaje. "Fue un buen entrenamiento para los dos equipos. Estamos en una zona donde poco difícil planificar partidos amistosos y bueno, la verdad que agradecidos a la gente de Rincón, a Marcos (González, DT de Rincón), que se vinieron hasta acá y pudimos hacer un rato de fútbol moviendo todo el plantel. Analizar lo que venimos trabajando, desarrollarlo contra un rival que viene de ascender, que va a competir en la misma zona con nosotros, ha incorporado muchos jugadores. Fue una linda medida, fue muy parejo y sacamos unas cuantas conclusiones de cosas que tenemos que seguir mejorando", destacó Noto.

Finalmente, de acuerdo a lo visto, el entrenador del Capataz comentó: "En algunos otros aspectos estamos cerca de lo que pretendemos y queremos seguir potenciando eso. No me modifica nada el resultado, sí creo que sirve para que el rival nos marque algunos errores y tenemos que trabajar mucho para corregirlos. Contentos con el desarrollo, no hubo lesionados, no hubo golpes de los dos lados".