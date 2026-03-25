Cómo sería la exhibición que daría Franco Colapinto en la Argentina

Los rumores de que Franco Colapinto llegaría a la Argentina en abril para realizar una exhibición empiezan a tomar fuerza con el paso de los días debido a que aprovecharía esas fechas que quedaron libres debido a las suspensiones de los Gran Premio Bahrein y Arabia Saudita.

En las últimas horas el sitio Carburando contó detalles de que la fecha elegida para que Colapinto realice la actividad en el país será el domingo 26 de abril en el Monumento a los Españoles , en el barrio porteño de Palermo, aunque también existiría la posibilidad de que tenga participación el sábado por la noche de ese fin de semana en una activación del lugar donde estarán, probablemente, distintos sponsors con stand en esa zona.

La presencia del único piloto argentino en la Fórmula 1 seguramente reunirá a una gran cantidad de público en la zona del Rosedal. Para eso la organización colocaría varias tribunas , a las cuales se debería adquirir entradas para hacer uso. En principio, según lo trascendido, el evento sería para 20.000 espectadores.

Recorrido Colapinto argentina

Un histórico de la Fórmula 1 volvió a defenestrar a Colapinto y sus fanáticos: "No tiene cabida..."

Una vez más, la misma figura de la Fórmula 1 volvió a apuntar contra Franco Colapinto, principalmente por la dureza de los comentarios que suelen tener los fanáticos del piloto cuando ocurre alguna situación que lo perjudica en la carrera. El golpe de Esteban Ocon en carrera durante el GP de China hizo estallar a los fanáticos en las redes sociales con fuertes comentarios.

En las últimas horas el histórico Ralf Schumacher defenestró a los hinchas del argentino por los fuertes comentarios en redes sociales: “Creo que es realmente muy triste y vergonzoso", dijo y luego agregó: “No puedo decir absolutamente nada al respecto. Siempre asocié Argentina con la emoción. Personalmente, solo conocía a Norberto Fontana; era el único con el que solía pasar el rato con más frecuencia. Algunos tal vez lo recuerden. Siempre los vi como una familia increíblemente comprensiva”, dijo en diálogo con podcast Backstage Boxengasse.

“Cuando estuve en Argentina en ese entonces, para la Fórmula 1, no experimenté eso en absoluto a ese extremo”, dijo Ralf y criticó: “Pero en torno a Colapinto, al menos en Internet... No importa quién se interponga en su camino o lo critique de alguna manera, porque son insultados o amenazados de las formas más terribles”.

Ralf Schumacher

Sumado a esto siguió cuestionando las críticas en redes sociales: “No me importa demasiado, todo eso me pasa desapercibido. Pero debo decir honestamente que es una lástima, y que realmente no tiene cabida en este deporte. Quizá la gente debería reflexionar sobre ello. Espero que lo haga”.

“Tal vez también deberían considerar emprender acciones legales contra ese tipo de personas. Esto es simplemente inaceptable. La violencia, o la incitación a la violencia a través de Internet... no creo que haya cabida para eso en ninguna parte del mundo”, dijo y comparó la F1 con otros deportes: “Creo que en el fútbol también se dan casos similares, sobre todo en Alemania. Pero quizá no tan graves, no lo sé. Pero en la Fórmula 1... Simplemente no encaja en la Fórmula 1, pero esos son los inconvenientes de las historias de Netflix. Creo que la Fórmula 1 solía ser mucho más sutil y estar más orientada al verdadero aficionado al automovilismo”.

Para cerrar dijo: “Netflix ha aportado mucha más diversidad, al menos en lo que respecta a los fans. Ahora abarca desde jóvenes hasta mayores, y en todo tipo de direcciones. Creo que entonces queda claro que a veces las cosas salen mal, con tantos personajes interactuando”.