Con qué animal comparó Franco Colapinto a la pista del Gran Premio de Las Vegas

Si bien Las Vegas ofreció un espectáculo visual inigualable, Colapinto no se mostró del todo conforme con el diseño del circuito. “Está muy bueno Las Vegas. El show, la gente, las luces... Esa parte está buena. Pero la verdad es que la pista es medio aburrida. Mucho stop and go, mucho frenaje con curva de 90 grados. Parece un chancho dado vuelta la pista”, comentó con ironía el piloto argentino, dejando en claro que el trazado no favorece la fluidez ni la adrenalina que caracteriza a otros circuitos callejeros como el de Bakú, donde tuvo una destacada actuación en su segunda carrera.

Colapinto 2.jpg Franco Colapinto

El optimismo de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

Sin embargo, el argentino ve oportunidades en el diseño de Las Vegas: “Creo que las carreras van a estar buenas, porque tiene rectas muy largas. Hay que controlar bien las gomas, porque hace mucho frío; venimos de carreras en las que hacía calor y acá están tan frías que se forma graining y se abren en tres curvas”.

Colapinto llegó a Las Vegas con el objetivo de ser prudente después de dos accidentes que dejaron a su equipo, Williams, trabajando contrarreloj para tener los autos listos. “No hay margen para más reparaciones importantes”, admitió el piloto. Consciente de los recursos limitados de su escudería, Colapinto evitó riesgos innecesarios y se enfocó en aprender del circuito para estar mejor preparado en la clasificación y la carrera.