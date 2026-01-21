Con tres clubes de primera y más de 4 mil jugadores, arranca el Mundialito

Este miércoles por la noche se realizará la ceremonia inaugural de la edición 38 del clásico certamen que se disputa en diferentes ciudades de Río Negro.

Historia, presente y futuro. El Mundialito Infantil de fútbol, que este miércoles dará inicio a su edición 38, es uno de los eventos icónicos del deporte regional. Con epicentro en Roca y varias subsedes en otros puntos de Río Negro, más de 4 mil chicos repartidos en 250 equipos disputarán aproximadamente 800 partidos.

Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y el último campeón, Lanús, llegan como representantes de los clubes más importantes de AFA para esta temporada.

La presencia de estas instituciones no es menor porque implican una inversión importante, ya que es la organización quien se encarga del viaje y alojamiento de las delegaciones.

Hay decenas de personas involucradas en la organización, varios de ellos trabajando hace meses. "Es un movimiento muy, muy importante. Esto desde el preparado de las canchas, el personal del club. Donde hay muchos detalles a tener en cuenta y que son relevantes", dijo Guillermo Valejos, referente de la organización del Mundialito, en diálogo con Literal FM.

guillermo vallejos deportivo roca mundialito

El torneo, que durará diez días, tendrá a la categoría 2013 como la central, mientras que las 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y la 2019/2020 serán los paralelos.

La sede central estará como siempre en Roca, que tiene el estadio Luis Maiolino y su complejo con canchas habilitadas. También serán sedes Viedma, Río Colorado, Choele Choel, Ingeniero Huergo, Cervantes, Allen, Cipolletti Catriel y Bariloche. "La idea siempre es estar en contacto y año a año tratar de ir mejorando todo lo que es el tema de organización con los clubes. Año a año vamos aprendiendo, siempre hay cosas por mejorar", agregó Vallejos al respecto.

Como es habitual, las categorías más grandes juegan a cancha completa, mientras que otras lo hacen en media o un cuarto de cancha según las edades.

El calor es un rival más

Entre la cantidad de partidos y las altas temperaturas, uno de los hechos que se repiten son los partidos de madrugada.

"Tenemos un fixture muy, muy extenso, con jornada extendida. Cuidamos muchísimo el tema del clima para con los chicos. En esta época es bastante complicado. Y en ese sentido por eso se dan los horarios nocturnos. Eso es lo más complejo, ubicar horarios que no sean tan calurosos, que al mismo tiempo inevitablemente lleva a jugar partidos de madrugada. Preferimos por ahí terminar en altas horas de la noche y no exponer los chicos a las 3 de la tarde y 4 o 5 que es una locura con el clima y en el caso nuestro, por ejemplo, el Maiolino donde el sintético aumenta mucho más la temperatura", indicó Vallejos.

La única solución para eso es que haya cada vez más canchas habilitadas para jugar.

Personal de salud en todas las canchas

Las lesiones o imponderables que pueden surgir en los partidos tendrán contención inmediata. "Tenemos un servicio contratado de ambulancia para todo el torneo que va a estar en el punto central del Maiolino. Asimismo, dos enfermeros destinados en cada en cada lugar, tanto en el Complejo como el estadio, que son los primeros que hacen la asistencia. Porque por ahí es un golpe, lo revisan y en caso de que necesite algo más, que sea algo complicado, tenemos al médico que evalúa y maneja el tema de la ambulancia si necesita el traslado", explicó Vallejos.

Costo de entradas

Para la ceremonia de inauguración, el precio de las entradas serán: $10.000 para personas mayores de 13 años, $7.000 para jubilados y menores de 8 a 12 años. Además, los menores de 7 años y las personas con discapacidad no deberán abonar entrada.

En Roca, para los partidos desde el jueves tendrán un valor de: $5.000 para personas mayores de 13 años, $3.000 para jubilados y menores (8 a 12 años).

Algunas figuras que tuvo el Mundialito

Radamel Falcao García, Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar, Oscar Ustari, Sergio Romero, Martín Demichelis, Leonardo Ulloa, Miguel Caneo, Sixto Peralta, Pablo Batalla, Daniel Montenegro, fueron algunos de los que, siendo muy chicos, pasaron por el Mundialito.