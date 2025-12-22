Con varias bajas, los problemas de Javier Frana para armar el equipo de Copa Davis

El capitán argentino empieza a preparar el equipo para el choque contra Corea pero por cuestiones de calendario podría no contar con sus mejores armas.

El capitán argentino del equipo de Copa Davis , Javier Frana , deberá hacer uso de las alternativas que le quedan de tenistas para convocar y ver cuál de estas opciones puede llegar a armar. El contexto: Argentina debutará en la próxima edición del torneo de naciones en la semana previa al inicio del ATP de Buenos Aires, donde ya hay varios tenistas nacionales con presencia confirmada .

Desde lo deportivo, Javier Frana encuentra dificultades para poder juntar más de dos jugadores de cara a la visita a Corea del Sur, por los Qualifiers del mes de febrero, ya que las únicas confirmaciones son los que dijeron que no irán.

Es que a lo complicado de la distancia y a la superposición de la fecha con los torneos de Sudamérica, en especial los que se juegan en Argentina, la federación coreana lo complejizó aún más poniendo como sede a una ciudad distante a más de dos horas de Seúl -la capital parece ser el único contacto aéreo directo con el resto del mundo-, y utilizando como días de competencia al sábado y domingo, cuando aún falta definir el horario de los partidos.

image

En esta oportunidad, los coreanos simplemente hacen uso de las ventajas que entrega la localía y tratan de incomodar lo más posible a los tenistas argentinos, de tal manera, que no les permita jugar torneos por dos semanas y, de esa forma, decidan no participar de la serie, por lo que Argentina llegaría con un equipo disminuido, desde su potencial.

El problema para los argentinos no es la ida a Busan, sino el regreso, porque resulta muy difícil alcanzar a tomar un avión el domingo por la noche en Seúl, día en que culmina la serie, estando a 340 kilómetros de la capital. Por eso, lo más factible es que recién lo hagan al día siguiente.

Las alternativas que maneja Javier Frana

A comienzos de diciembre habían aparecido algunas confirmaciones que alegraron a Javier Frana. Una de ellas fue la de Cerúndolo (N° 21), quien se había puesto a disposición del capitán, pero cuando conoció la decisión de los coreanos, su cara demostró que no le cayó muy bien y que, tal vez, va en contra de los intereses de su carrera, por eso es muy probable que, ahora, espere a ver qué sucede en Australia. Por su parte, Sebastián Báez (N° 45) no fue parte del plantel argentino en 2025 y su rendimiento sobre cemento no fue de los mejores en esta temporada, no parecía estar en los planes del capitán, por eso tomó más fuerza el nombre del siguiente en la lista: Camilo Ugo Caravelli (N° 49).

image

A pesar de que defiende muchos puntos en la Gira de polvo, en un principio se había barajado la posibilidad de ir, por las ganas del jugador y cuerpo técnico, pero en los últimos días la decisión parece haber cambiado y va más por la negativa que por acudir a la probable convocatoria. Una de las primeras negativas que recibió Javier Frana fue la de Tommy Etcheverry (N° 59). El tenista platense dejará pasar esta fecha para intentar sumar puntos que lo regresen del puesto 60 del ranking al Top 30.

Mariano Navone (N° 72) es otro de los que tampoco acudirá a esta serie, en caso de que Frana necesite convocarlo. Por su parte, Francisco Comesaña (N° 67), quien formó parte de las dos últimas series de la selección argentina, tampoco aseguró su participación. Hay una charla pendiente entre su cuerpo técnico y Javier Frana o para que disculpe al jugador o para confirmar que será uno de los dos singlistas titulares. Cabe recordar que, tanto contra Países Bajos, como en los cuartos de final en Bolonia, Francisco quedó como tercer singlista. Tal vez exista el pensamiento de si va a haber un sacrificio, que valga la pena y juegue.

De todas maneras, el capitán argentino ya sabe que en el momento de buscar jugadores cercanos al Top 100 tiene a uno con quien puede contar y que con mucho gusto se pone a disposición para debutar: Thiago Tirante (N° 106). Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (N° 86) precisa sostener su posición en el Top 100 y, generalmente, la mayor parte de sus puntos los consigue en polvo de ladrillo.

image

Para Román Burruchaga (N° 105) sería un privilegio representar al país, pero se perdería tres semanas que ya las tiene agendadas en su calendario y que para él valen oro.