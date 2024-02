Cuál es el ex jugador de River que decidió retirarse a meses de haber quedado libre

JONATAN MAIDANA.jpg Jonatan Maidana héroe en la final que River le ganó a Boca vuelve tras dos años.

De hecho fue uno de los titulares durante la época dorada de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo, siendo un referente en la Copa Libertadores 2018 que el Millonario le ganó a su clásico rival en el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid.

River disfrutó a Maidana en 319 partidos que jugó con el club, en los cuales anotó tan solo nueve tantos. En esa cantidad de partidos, distribuidos en dos períodos, obtuvo 16 títulos: dos Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, dos Recopa Sudamericana,tres ligas, dos Copa Argentina, dos Supercopa Argentina, un Trofeo de Campeones, una Copa Campeonato, Suruga Bank y el título de Primera Nacional, obtenido luego de su descenso en 2011.

El guiño de un ex River campeón del mundo que ilusiona con su posible vuelta al Millonario

En un anuncio que resonó en ambos lados del Atlántico, el Real Betis confirmó la extensión del contrato de Germán Pezzella hasta 2026, generando un impacto inesperado entre los hinchas de River que soñaban con el regreso del defensor campeón del mundo.

Sin embargo, detrás de la firma, un importante gesto podría abrir la puerta para que el zaguero argentino vuelva a vestir la camiseta millonaria más pronto de lo pensado: la drástica reducción de su cláusula de rescisión.

Germán Pezzella con la camiseta de River

Pese a la continuidad de Pezzella en el Betis, equipo que ha defendido desde su regreso en 2021, la cláusula de rescisión pasó de 50 millones de euros a tan solo 4 millones. Este cambio estratégico, sumado a las expresiones públicas del jugador sobre su deseo de regresar a River, crea un escenario más favorable para una posible transferencia al club argentino en futuros mercados de pases.

Germán Pezzella.

El deseo de Germán Pezzella de volver a jugar en River

Germán Pezzella, en un diálogo reciente con La Nación, manifestó su anhelo de regresar a River Plate: "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River." El defensor, que se formó en las filas del club argentino, dejó en claro que su vuelta no sería meramente simbólica: "No quiero volver para saludar a la gente, sino para competir".

La presentación de la renovación en el Betis, donde Pezzella se destacó incluso haciendo alusión a su papel como Link en la Leyenda de Zelda, revela una relación sólida con el club sevillano. Sin embargo, la disminución de la cláusula de rescisión podría facilitar la concreción de su sueño de regresar a River Plate, un deseo compartido tanto por el jugador como por el club argentino.