Cuál es el importante club de América que contratará a Diego Martínez tras su fracaso en Boca

Diego Martínez está muy cerca de ser anunciado como nuevo técnico de Cerro Porteño, uno de los grandes de Paraguay. Lo reveló la prensa guaraní. Y se explicó que la dirigencia se decantó por el ex Boca luego de evaluar y reunirse, en algunos casos, con Mauricio Pellegrino (espera una oferta del exterior), el Turco Mohamed (arregló con Toluca), Carlos Tevez y Leonardo Astrada.

El Patrón del Barrio Obrero ya contrató a Gabriel Wainer, ex ayudante de Marcelo Bielsa, como director deportivo del club, quien también, trabajó junto a Gustavo Alfaro en la selección de Ecuador.

Martínez reemplazará a Carlos Jara Saguier, y tendrá un trabajo bajo presión porque el último campeón fue Olimpia, al mando de Martín Palermo. Por eso, la exigencia de los hinchas es alta. El equipo está clasificado a la fase 2 de la Copa Libertadores. En esa instancia puede estar Boca de acuerdo con los resultados que se den en la final de la Copa Argentina y de la Liga Profesional.

Lanús cayó 2 a 1 ante Cerro Porteño como visitante.

Martínez estará al frente de un equipo con presencia argentina. El arquero Alexis Martín Arias, el defensor Javier Báez (ex Independiente), el extremo Pachi Carrizo (ex Boca), el atacante Juan Iturbe (ex River) y el delantero Diego Churín, son los compatriotas a los que dirigirá en el importante club paraguayo.

La etapa de Diego Martínez en Boca

Tras su paso por Tigre, el Gigoló fue contratado por Juan Román Riquelme a comienzos de 2024, en lugar de Sergio Almirón. En el Xeneize dirigió 45 partidos oficiales, con 21 victorias, 13 empates y once derrotas, las últimas tres consecutivas en la Liga Profesional.

Diego Martínez.jpg Diego Martínez

En la Copa Sudamericana, llegó hasta octavos de final, instancia en la que lo eliminó Cruzeiro por penales. En la revancha, Luis Advíncula fue expulsado en el arranque. En Copa Argentina, dejó a Boca en cuartos de final, tras superar por penales a Talleres de Córdoba.

Su punto más alto fue eliminar a River en cuartos de final de la Copa de la Liga. Aunque luego cayó en semifinales frente a Estudiantes.