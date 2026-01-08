Cuál es el jugador que estaba relegado en Boca y podría tener una nueva oportunidad tras la salida de una figura

La salida de Luis Advíncula generó que Boca tenga que tener una mayor atención en el puesto de lateral derecho del plantel debido a que perdió, por decisión del futbolista, a su segundo mejor considerado en la posición. No solo el entrenador deberá estar atento a este movimiento en el mercado sino que también un jugador que había perdido terreno en el plantel.

Hace siete meses Lucas Blondel había quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico por su nivel futbolístico y el convencimiento que generó Juan Barinaga en ese puesto sorprendiendo con un nivel regular en un rendimiento irregular del equipo durante la temporada.

En el 2026, el jugador que se volvió viral por la propuesta de casamiento a su pareja Morena Beltrán, podría tener una nueva oportunidad para, por lo menos, ser considerado como suplente. Cabe recordar que en la temporada pasada el jugador llegó a sumar minutos en la reserva del xeneize debido a la falta de consideración con la primera.

blondel boca racin.jpg

“Es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil. Una parte bastante complicada. El jugador quiere darle algo al equipo, sentir que, no sé si lo necesitan, pero que importa. Y por ahí cuando no tenés participación desde el juego… yo admiro mucho a los jugadores que cuando no les toca logran ocupar un rol importante para el equipo igual. A mí me parece espectacular eso, está buenísimo. Yo por ahí tengo una personalidad un poco más callada o tímida, donde mi apoyo hacia el equipo es más desde yo voy a seguir entrenando como corresponde, voy a apoyar desde mi lugar, pero me cuesta tomar un rol importante sin participación, sin que se me dé importancia desde lo futbolístico”, había dicho sobre la falta de consideración en diálogo con El Fútbol Podcast.

}Advíncula no se guardó nada y contó los motivos de su salida de Boca

Finalmente Luis Advíncula le dijo adiós a Boca antes de lo previsto y pegó el portazo luego de analizarlo durante un largo tiempo debido a que aún tenía un contrato vigente con la institución. Este miércoles, el jugador peruano que sumó 169 y fue clave para llegar a la final de la Copa Libertadores 2024 expresó los motivos por los que decidió regresar a su país.

"Estoy agradecido porque estoy pasando un momento familiar complicado y la verdad que ellos (Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado) se portaron siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país", contó sobre la decisión en diálogo con el canal oficial del club.

Luego, en un tono sentido, agregó: "Creo que me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado a ser muchas veces elogiado. Quiero que me recuerden como lo que soy, un tipo siempre positivo, que tira para adelante... Un tipo feliz. Porque yo aquí fui muy feliz y me voy a ir con eso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElCanaldeBoca/status/2008946602137014395&partner=&hide_thread=false “No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”



La palabra de Luis Advíncula en exclusiva en #ElCanaldeBoca tras confirmarse su salida del club.



La entrevista completa se estrena a las 14:15 en nuestro canal de YouTube.



@alan_sche pic.twitter.com/JYdwDnklBL — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) January 7, 2026

"Yo sé también por lo que he venido pasando y el nivel que he venido teniendo", sumó y se expresó con serenidad: "Se juntó todo y me voy tranquilo".

Por otra parte se refirió a los hinchas: "No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí. Donde Boca va, es local. Y eso al jugador lo motiva, siempre jugar con tu hinchada, con tu gente ahí atrás. En cualquier rincón del mundo hay un hincha de Boca y eso hace que un jugador se sienta bien".

"Para un jugador que la Bombonera en algunas ocasiones te ovacione es impresionante, es el más lindo de los recuerdos que me voy a llevar. Estuve casi cinco años. Voy a esta atado a la Argentina, eso seguro. Uno nunca se imagina eso, que en algún momento te pueda pasar por más que uno venga con la mejor intención. No es que el hincha de Boca con cualquiera hace eso. Es impresionante lo que se vive acá adentro, es como una familia, sin dudas que ya se va a extrañar", cerró.