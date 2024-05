Cuál es el jugador que Huracán no quiere saber nada con venderle a Boca ni por "6 palos"

Sin embargo, la posibilidad de que Echeverría vista la camiseta azul y oro parece haber quedado descartada por ahora. David Garzón, presidente de Huracán, fue contundente al hablar sobre el futuro del mediocampista de 29 años en una entrevista. “Echeverría no se va a ir a Boca, se queda en Huracán. Se irá al exterior en algún momento…”, afirmó Garzón, echando por tierra las esperanzas del Xeneize de hacerse con los servicios del jugador.

Huracan 1.jpg Rodrigo Echeverría en Huracán

Por qué la relación de Boca y Huracán está rota

En caso de una venta, al Globo le quedarían 5 millones netos, una cifra que Boca tendría que estar dispuesto a pagar si quiere contar con el mediocampista en un futuro.

La relación entre Boca y Huracán no ha sido la mejor en los últimos tiempos, especialmente después de la repentina salida de Diego Martínez del Globo para tomar las riendas del equipo Xeneize. Gustavo Mendelovich, vicepresidente de Huracán, criticó duramente a la dirigencia de Boca por las formas en las que se llevó a cabo la contratación de Martínez. “Estamos muy desconcertados por las formas. Uno siempre tenía esa partecita de pensar que esto no iba a suceder. Los mensajes que nos llegaban nos hacían creer que había algo avanzado con Boca. Son formas de trabajo, pero no es la nuestra. Ahora vamos a ponerle una cláusula de rescisión a la utilería, por las dudas. A ver si todavía nos llevan a los muchachos también“, declaró Mendelovich.

Huracan 2.jpg Rodrigo Echeverría interesa en Boca, pero no llegaría

Qué busca Diego Martínez para reforzar a Boca

Diego Martínez había pedido expresamente a Rodrigo Echeverría como refuerzo para Boca, ya que lo considera un jugador clave para su esquema. El entrenador dirigió al volante central en Huracán, donde Echeverría fue titular indiscutido y tuvo un rendimiento destacado en los 15 partidos que disputó bajo su mando. Sin embargo, con la negativa de Huracán a negociar, Boca tendrá que buscar alternativas para reforzar su plantel.

Además, Boca enfrenta otro desafío en su plantel: la limitación de cupos para jugadores extranjeros. El club ya tiene ocupados cinco de los seis cupos permitidos, lo que complicaría aún más la incorporación de Echeverría. Por ahora, el jugador chileno seguirá vistiendo la camiseta de Huracán, mientras Boca evalúa otras opciones para reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada.