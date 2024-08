Cuál es el jugador que llama a Gallardo para volver a River de manera desesperada

Según reveló el periodista Gabriel Anello en su programa Super Mitre Deportivo, Gallardo tiene un particular interés en reincorporar a Quintero, quien actualmente juega para Racing Club. "Juanfer está desesperado por ir a River. Cuando él vuelve de aquel partido con Unión, tiene un mal año y al final cuando se pone en duda su continuidad, levantó el nivel de una manera espectacular", comentó Anello. Esta declaración refleja el deseo del colombiano de regresar a un club donde vivió momentos gloriosos.

El interés de Gallardo en Quintero no es casualidad. Durante su primer ciclo en River, el colombiano fue una pieza clave en el esquema del "Muñeco", siendo protagonista en partidos históricos y dejando una marca imborrable en los hinchas. "Es un jugador muy extraordinario", añadió Anello, subrayando la calidad y el potencial que Quintero podría aportar al equipo.

Por su parte, Gustavo Costas, actual técnico de Racing, también se refirió al futuro incierto de Quintero. "Yo sé lo de River. Por lo que me dijeron, hay propuestas de Arabia Saudita o Qatar. Hoy estuvo lesionado y no pudimos contar con él. Recién pudo correr el viernes. Pero pienso que en la semana vamos a decidir. Si se va o se queda", expresó Costas. Esta declaración deja claro que, aunque Racing desea retener al jugador, la posibilidad de una transferencia internacional está sobre la mesa.

Juanfer 1.jpg Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo, juntos en River

Los cambios de River con Marcelo Gallardo

Tomás Dávila, periodista de ESPN que sigue de cerca a Racing, señaló: "De River nadie se comunicó con Racing por Quintero. Yo creo que si llega una oferta del fútbol árabe que convenza a Juanfer y a Racing, se puede dar". Esto sugiere que, aunque el regreso de Quintero a River es un deseo manifiesto, aún no hay movimientos concretos desde la dirigencia del club millonario.

El regreso de Gallardo no solo ha puesto a Quintero en el radar, sino que también ha generado cambios en el plantel de River. Anello comentó que "Carboni ya busca club y otro que no va a jugar y no lo va a tener en cuenta va a ser Gattoni". Estas decisiones muestran la intención del "Muñeco" de reestructurar el equipo y enfocarse en jugadores que se alineen con su visión y estilo de juego.