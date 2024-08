Llego y se va: cuál es el jugador que se iría a pocos días de haber llegado a River

El regreso de Marcelo Gallardo a River Plate no solo ha generado una enorme ilusión entre los hinchas, sino también una gran serie de cambios en lo que respecta a la conducción del equipo, y principalmente, del protagonismo que tendrán algunos jugadores a diferencia del ciclo de Martín Demichelis. Esto hizo que uno de las “nuevas caras” del Millonario podría terminar yéndose a Lanús.

En el reciente período de fichajes, los directivos de River llevaron a cabo una operación por Felipe Peña Biafore, quien se encontraba a préstamo en Lanús. Este movimiento se realizó por un expreso pedido de Martín Demichelis, el antecesor de Gallardo, ya que Peña Biafore poseía una cláusula de repesca que River decidió ejecutar. Ahora, con el regreso del Muñeco, no está claro si los jugadores que llegaron bajo la conducción de Demichelis tendrán un lugar asegurado en el equipo.

Peña Biafore 2.jpg Peña Biafore fue uno de los puntos altos de River en este torneo

Lanús en busca de repatriar a Peña Biafore

Ante esta situación, Lanús no ha perdido tiempo y ha iniciado gestiones para repatriar a Peña Biafore. "Lanús inició gestiones para repatriarlo", indicó el periodista Mariano Antico en TyC Sports. "Como no está asegurado su lugar en la lista de la Copa Libertadores, el Granate se ilusiona". De cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, los equipos podrán realizar hasta cinco modificaciones en la lista de buena fe. Pero como River ha incorporado seis refuerzos hasta ahora, deberá relegar a uno de ellos. Además, podrían ser más los jugadores que no afronten la serie, ya que se espera una resolución por Fabricio Bustos y Maximiliano Meza.