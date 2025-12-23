Cuál es el reconocido DT argentino que reemplazará al hijo de Ancelotti en Botafogo

Davide Ancelotti, hijo del reconocido entrenador Carlo Ancelotti que brilló en el Real Madrid y ahora trabaja en la Selección de Brasil, se despidió de forma inesperada de Botafogo tras cinco meses en el cargo donde ganó 14, empató 11 y perdió 7 en 32 partidos.

“La institución agradece la profesionalidad y el compromiso de Ancelotti durante el tiempo que dirigió al equipo y formó parte de nuestra familia”, le agradeció la cuenta oficial del club al entrenador que se habría ido por la intensidad de los entrenamientos que exigían los preparadores físicos del plantel.

A pocos días de su salida, el equipo que supo ganar la Copa Libertadores por primera vez en 2024 confirmó su reemplazante. Particularmente se trata de un DT argentino: Martín Anselmi , ex entrenador de Porto de Portugal y Cruz Azul de México, fue presentado oficialmente en el cargo.

"Martín Anselmi es el nuevo entrenador del Botafogo. El argentino ha firmado un contrato de dos años con Glorioso. ¡Bienvenido maestro!", anunció el club generando más de 100 mil me gusta en la publicación.

Se postuló para dirigir a Boca: un entrenador que ya sonó en el club mostró sus ganas de asumir el cargo

Antonio Mohamed es uno de los entrenadores que en cada movimiento en la dirección técnica de la institución suena para asumir pero solo queda en los rumores de pasillos. Esta vez, a la espera de las definiciones que pueda tomar la comisión directiva de Boca con respecto al futuro de Claudio Úbeda, el turco abrió el paragua y expresó su deseo de llegar al club.

"Obviamente a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”, reveló en diálogo con Tyc Sports y sumó: "Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca",

Más allá de esta declaración pública sobre su deseo, el entrenador reveló que en los últimos años no fue llamado para entablar negociaciones: "No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva".

Turco.jpg El Turco Mohamed

“A Román lo vi dos veces en mi vida nada más. Y alguna que otra vez nos hemos enfrentado. Compartimos un asado una vez y la segunda ocasión fue que vino a saludar a una mesa cuando yo estaba comiendo con Ricardo La Volpe”, reveló sobre su vínculo con el presidente de la institución Juan Román Riquelme.

Más allá de sus expresiones que resonaron, Mohamed también expresó que está contento en el Toluca y no piensa en cambiar de club: “Sí, me quedo en México. Estoy contento. Ahora la intención es disfrutar y descansar con la familia para lo que viene. Renové en Toluca hace unos meses por dos años, pero en junio de 2026 tenemos una cláusula mutua de salida y, si una de las dos partes decide terminar, termina. Pero yo estoy muy contento. Veremos después del Mundial“.