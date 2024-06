Cuál es la millonaria cifra que Gallardo cobrará por ser despedido en el fútbol árabe

Sucede que lo del ex entrenador de River Plate y el club árabe fue una relación que comenzó con mucho positivismo, ya que fue uno de los entrenadores mejor pago del mundo, sin embargo, tras apenas seis meses de trabajo, los dirigentes tomaron la decisión de despedirlo porque no alcanzó los objetivos que se esperaban.

image.png Marcelo Gallardo

Cuánto recibirá Gallardo por su despido en el Al-Ittihad

Los Tigres tomaron la decisión de despedir a Gallardo a tres fechas del final de la temporada del fútbol de Arabia Saudita, pero al no haber llegado a un acuerdo para la salida del entrenador, Marcelo siguió dirigiendo al equipo hasta la culminación del campeonato. Pasó el final del torneo, y todavía no se oficializó la salida. Es que el club y el Muñeco no se ponían de acuerdo en la compensación por interrumpir antes de tiempo el vínculo firmado.

Según el Diario Marca, de España, la cifra por la que están cerca de acordar en estos días Al Ittihad y Gallardo es de 30 millones de dólares, a repartir entre todo el cuerpo técnico que el Muñeco tenía en Arabia, donde el DT trabajaba con otros seis argentinos: Matías Biscay (AC), Hernán Buján (AC), Mariano Barnao (AC), Pablo Dolce (PF), César Zinelli (EA) y Nahuel Hidalgo (VA).

image.png

Gallardo y su equipo de trabajo tenían firmado el contrato hasta junio del año que viene, por lo que Al Ittihad deberá llegar a un acuerdo cuanto antes si quiere ya pasar de página y empezar a pensar en el sucesor del Muñeco para trabajar luego en la preparación de la temporada 24/25, que comenzará dentro de unas semanas, ya probablemente sin Gallardo al frente del equipo, siempre y cuando se confirme la compensación por el despido.

Los malos resultados de Gallardo en el fútbol árabe

El DT argentino no pudo cumplir las expectativas de un equipo que se armó para pelear grandes cosas, y en el camino quedó eliminado en cuartos de final del Mundial de Clubes, quedó afuera en cuartos de final de la Champions de Asia, también se despidió en semifinales de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, terminó como subcampeón de la Supercopa de Arabia Saudita y finalizó con el quinto puesto en la Superliga Saudí.