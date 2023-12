Cuál es la oferta que el Manchester City hará por el Diablito Echeverri

Echeverri-Portada.jpg

El City sabe cómo captar talentos de River. Lo tiene muy claro con el rendimiento positivo que está teniendo Julián Álvarez, a quien lo siguió en su etapa en el elenco de Núñez y terminó fichándolo. Desde su fichaje al equipo celeste de Manchester en enero de 2022, la Araña consiguió cinco títulos, entre ellos una Champions League, y se convirtió en una pieza clave para el entrenador español.

Habló el representante de Claudio Echeverri

Consultado por su situación contractual, Echeverri respondió: “Mi representante habló con el presidente. Se dijeron muchas cosas, que no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. ¿Renovar? No, no voy a renovar. Pero sí me voy a quedar un año o seis meses en el club, a disfrutar acá, y después veremos qué pasa”.

Enzo Montepaone aclaró el futuro del Diablito en River

Echeverri-Jugador.jpg

Enzo Montepaone es el representante del talentoso mediocampista y, en una entrevista con TyC Sports, ratificó lo dicho por el mismo futbolista al afirmar que “quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama", sin señales de una renovación en el corto plazo.

"Claudio está disfrutando de este nuevo título y pensando en lo que viene. Tratamos que se mantenga al margen de todo lo que se dice", explicó el agente del enganche.

"Claudio está tan comprometido con el club y con sus compañeros, que pidió expresamente que si hubiese alguna negociación en curso, igual quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama", agregó su representante.

Además confirmó: "Seguramente en los próximos días, junto a la dirigencia analizaremos la situación y tomaremos la mejor decisión para todos". De esta forma, mantiene las puertas abiertas para sentarse a conversar con los dirigentes, que también compartieron su punto de vista.

Está previsto que Montepaone y Jorge Brito, presidente de River, mantengan una reunión esta semana con el fin de intentar acercar posturas sobre el futuro de Echeverri, que llegó al club a los 11 años.