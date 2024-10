Cuáles fueron los dos jugaron de Vélez que insultaron feo a su DT

Vélez está con el autoestima alto . Lo refleja en su buen fútbol que lo designó hasta el momento como el líder absoluto de la Liga Profesional de Fútbol y no le preocupa enfrentarse a los grandes clubes del fútbol doméstico. Este viernes el conjunto de Liniers empató con 1-1 ante River en un encuentro donde el Fortín pensaba que podía hacer más si el entrenador Gustavo Quinteros no realizaba cambios defensivos. Y jugadores claves le hicieron saber su desencanto al entrenador.

El Fortín se puso en ventaja rápidamente en el Más Monumental con la inexorable 'ley del ex' que puso en práctica el delantero Brian Romero que anotó la ventaja parcial con el pecho, pero en los primeros minutos de la segunda etapa lo igualó Miguel Borja desde el punto de penal. Ante esta situación el entrenador decidió sacar a Elías Gómez para plantear un partido más defensivo. Al jugador no le gustó nada, y se lo expresó claramente: "Cagón, ahora vamos a hablar".

Tras esta reacción y el empate sufrido en condición de visitante que podría haber terminado en derrota, el entrenador declaró en conferencia de prensa: " Yo no lo escuché cuando pasó, por eso lo miro. Seguramente, en caliente, habrá dicho algo. Después eso lo arreglamos de forma interna. Todos los jugadores que salen y se enojan... a mí no me disgusta demasiado. Pero sí, si hay una falta de respeto habrá un castigo deportivo, eso ténganlo por seguro. El respeto es la base de convivencia en un equipo de fútbol, en la vida. Entonces después voy a hablar con él en forma privada ",

Elías Gómez.jpg

Para cerrar, Quintero agregó: "No habló en ningún momento conmigo. El tema es que tienen que respetar al jugador que entra, porque es un compañero que también merece jugar. Lo tienen que aprender, algunos no lo aprenden en toda su carrera"

Luego del partido el futbolista expresó su arrepentimiento: "(Quiero) Pedir disculpas, ya lo hablé con él, es un momento de calentura, nadie quiere salir de un partido tan importante. Sentí que quería revertir la situación porque sé que la jugada (del empate) viene por mi lado, justo donde entró (Pablo) Solari. Me sentí muy responsable por eso, y no poder revertir esa situación porque salgo me agarró en caliente. Lo hablé con él, con los chicos, pedí disculpas. No soy así, no salgo a hablar nunca, sí pedir disculpas cuando siento que hago algo mal, así que quedó más que aclarado".

"También pasa por eso, porque uno es autocrítico, cuando uno juega bien sabe que juega bien y quería seguir, se siente parte, importante en el equipo. También tengo que entender que las decisiones las toma él. Pedido de disculpas de vuelta, fue un momento de calentura y no va a volver a pasar", dijo y agregó: "Nos manejamos así, sabemos que cuando pasa algo así hay sanciones y acataré las órdenes también del cuerpo técnico porque estamos también los chicos de acuerdo con eso".

Claudio Aquino el otro enojado tras ser reemplazado

Aquino.jpg

El delantero de 33 años también fue reemplazado en el empate ante el millonario y expresó todo su enojo mientras caminaba hacia el banco de suplentes. Luego, Aquino dio explicaciones ante la prensa: "Uno en caliente por ahí no piensa, no escucha o no se da cuenta de la cosas que dice. Obviamente que fue un enojo, no es la manera de hacerlo. Más que yo soy un referente de este equipo, tengo que dar el ejemplo. Por eso pedí disculpas en el vestuario. Fue un insulto al aire, no fue hacia nadie como por ahí se está diciendo que fue al entrenador. Sé que me equivoqué yo pero no fue un insulto para nadie".