Cuáles fueron los jugadores elegidos por Gago para su primer partido en Boca

Las sorpresas de Fernando Gago para el partido de Boca contra Tigre

image.png

En la nómina se destaca el regreso de Pol Fernández, luego de haber quedado relegado tras el superclásico y la decisión de que no vuelva a jugar por no renovar el contrato. Y lo mismo sorprende la presencia de Juan Ramírez, casi sin minutos durante este año. Claramente, borrón y cuenta nueva con el inicio del nuevo ciclo. Jugará el que mejor se encuentre y sólo Nicolás Valentini no será tenido en cuenta por la firme postura del Consejo.