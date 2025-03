Cuáles fueron los pilotos que fracasaron en la qualy del Gran Premio Australia

Hay cosas que en la primera fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1 no cambiaron : McLaren, el último campeón de la escudería, fue rápido en la clasificación y sus pilotos Lando Norris y Óscar Piastri hicieron el 1-2 en la clasificación para la final que se correrá este domingo a partir de la 1 AM.

Por otra parte el neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, se metió en el top 3 de forma inesperada luego de una jornada inesperada para el piloto que esperaba un resultado más magro. "¡ Estoy bastante sorprendido de estar sentado aquí (en la rueda de prensa) después de lo de ayer! Me sentí confiado. Me sentí en armonía con el coche ", dijo en conferencia de prensa y sumó: "Claro, claramente me faltó un poco de ritmo , pero en general, estoy contento con las vueltas de la clasificación . Intenté exprimirlo al máximo; los neumáticos también son bastante sensibles con todas estas curvas rápidas, pero estoy contento de estar aquí ".

Una clasificación sin registros para Bearman que terminó abandonando la clasifica después por problemas en la caja de cambios y deberá largar último en la parrilla. Su compañero de equipo Esteban Ocon compartirá puesto de largada en el fondo de la parrilla para sellar una mala jornada para la escudería Haas.

La Q1 dejó afuera de los primeros puestos a pilotos de escuderías importantes como el joven Liam Lawson que largará en el puesto 18 en la tabla de posiciones después de cometer errores en su vuelta rápida. Mercedes también tendrá un piloto en el fondo de la tabla con la descalificación del joven Kimi Antonelli en la Q1.

Un grande la Fórmula 1 dio una gran noticia para Franco Colapinto

Franco Colapinto aguarda con cautela pero con las esperanzas a flor de piel la chance de subirse al monoplaza de Alpine para esta temporada de la Fórmula 1 que lo tendrá, en principio, como piloto de reserva a la espera de lo que puede suceder con Jack Doohan quien hoy está en la mira del público a sabiendas que detrás de él aguarda una joven promesa.

ralf-schumahcer-LM.jpg Ralf Schumacher destacó el título logrado por su sobrino Mick

Colapinto aparece cotidianamente en la vida del joven australiano y genera presión para hacer las cosas en el más alto nivel. De hecho figuras del deporte conocido a nivel mundial le han lanzado advertencias a Jack por esta situación de estar bajo observación constantemente. Fue Ralf Schumacher, hermano del histórico Michael, quien en diálogo con Backstage Boxengasse Podcast analizó lo que sucede en esta disputa interna.

"No estoy escuchando nada en este momento, pero conozco a Flavio. Si el chico no rinde, probablemente tampoco fue muy fuerte en la prueba, [pero] por lo que he escuchado, (su reemplazo) pasará bastante rápido”, contó. Sumado a esto dijo: “Flavio lo sabe bien: después de Australia todo podría acabarse. No tiene mucho futuro ahora. Ahora se va a Melbourne y va a pisar el acelerador a fondo. En las dos o tres primeras carreras, por supuesto, podría convertirse en una superestrella. Pero no parece que vaya a ser así en este momento”.