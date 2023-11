Cuáles son las ofertas que tiene Enzo Pérez para irse de River

El emblema y máximo referente del plantel Millonario aún no ha comunicado su decisión luego de diciembre, pero tendría varios interesados

Sin embargo, hoy en día desde Núñez las alarmas están puestas en el futuro del mediocampista mendocino, quien aparentemente ya habría tomado la decisión de no continuar en el elenco. Recordemos que su contrato concluye a fines de diciembre de este año, y ahora vuelve a ser el tema central.

Enzo Pérez define su futuro

Ante tanta especulación, el volante central decidió romper el silencio: "Estoy muy bien, enfocado en lo que tengo que hacer. Siempre acompañando al equipo desde el lugar que me toque. Obvio que tengo que tomar una decisión con respecto a mi contrato, que los dirigentes saben que la voy a tomar a fin de diciembre. Por el momento seguiré disfrutando de vestir la camiseta de River".

¿Qué equipos podrían buscar a Enzo Pérez?

En River trabajan para que continúe, pero hay otros clubes que lo vienen sondeando. No es una novedad que desde hace tiempo Estudiantes sueña con repatriarlo y ya levantó el teléfono para hacérselo saber e intentar seducirlo.

Enzo Pérez en estudiantes

Tampoco que Deportivo Maipú es el lugar señalado por Pérez para colgar los botines, sea ahora o más adelante se pondrá la camiseta del equipo de Mendoza: "Mi despedida no va a ser con esta camiseta. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Deportivo Maipú por un deseo personal y familiar. Me queda mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta”, expresó en marzo del 2023.

Como una tercera vertiente aparece el exterior, con dos países como posibilidad: Brasil, desde donde ya recibió una propuesta de un equipo que no salió a la luz, y Arabia Saudita, ese mercado en pleno crecimiento que a base de su poderío económico esta acaparando a grandes figuras y ya tentó al mediocampista.