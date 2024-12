Cuáles son los cambios que planea Gallardo para su último partido de local del año

Pezzella Acuña Echeverri.jpg

El probable 11 de River para enfrentar a Rosario Central

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Marcos Acuña o Milton Casco; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Maximiliano Meza; Manuel Lanzini o Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT Marcelo Gallardo.

Murió Máximo Gallardo, el papá de Marcelo

Marcelo Gallardo vive las horas más dolorosas de su vida por la muerte de su padre Máximo, de 70 años, estra madrugada en un sanatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En sus redes sociales River lanzó un posteo dando a conocer la noticia que entristeció al mundo millonario.

"River Plate lamenta el fallecimiento de Máximo Gallardo, padre de Marcelo y entrenador de nuestro equipo de Leyendas. Acompañamos con afecto a nuestro DT y a toda su familia en este día de profunda tristeza”, escribieron en su cuenta de X (ex Twitter) junto a una imágen de él posando con la camiseta del club en el Más Monumental.

Gallardo-papá-Portada.jpg

Según trascendió en los medios de comunicación el velatorio será hoy, de 11 a 18 horas, aunque no se dieron precisiones del lugar exacto. Un día triste para el entrenador de River tras la pérdida física de una figura paternal por la que en más de una oportunidad se emocionó al hablar públicamente

Máximo atravesaba una dura enfermedad de la cual intentaba recuperarse pero sufrió una recaída hasta la confirmación de su muerte esta madrugada. El padre de Marcelo había reaparecido públicamente en su rol de entrenador del equipo de leyendas que tiene el millonario.

Por el motivo de este proceso de recuperación Máximo no pudo asistir al regreso de su hijo al club donde ganó titulos de mucha importancia. Allí Marcelo lo mencionó al borde de las lágrimas: "Le quiero agradecer de todo corazón a todos, y en especial a mi viejo que no está acá, que no puede estar, pero que lo tengo en mi corazón. Así que ya lo vamos a tener acá...".

mÁXIMO GALLARDO.jpg

Ante la noticia que conmovió al mundo River no está asegurado que el entrenador esté al frente del equipo en el duelo de este domingo frente a Rosario Central en el Más Monumental, donde seguramente recibirá una ovación.