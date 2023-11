Cuáles son los puestos que Demichelis quiere reforzar para River en 2024

Además, a fin de año podría sufrir la salida de varios jugadores. En la línea defensiva está confirmado que no contará con Jonathan Maidana, quien ya se despidió del Millonario tras la derrota ante Huracán y desembarcará en Uruguay para continuar su carrera. A su vez, Leandro Gonzalez Pires debería regresar a Inter Miami -en caso de que el equipo de Núñez no se quede con el jugador-. Además, el lateral derecho preocupa: Andrés Herrera no alcanzó el rendimiento deseado y Santiago Simón no se pudo consolidar en ese puesto. Por este motivo, la defensa es la zona en la que pondrán más atención.