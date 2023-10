Martín Demichelis habló como nunca y contó lo que tiene que poner River para ganar

Qué dijo Martín Demichelis sobre la victoria River

El entrenador también se refirió a la situación de Nicolás De La Cruz, quien se perdió los últimos dos partidos debido a una tendinitis aquileana: "Nico está evolucionando bien, y mañana entrenará con el resto del equipo. Si lo hace bien, analizaré su rendimiento y confío en que esté disponible para el próximo partido".

Sobre la pérdida de la localía en el último partido de la fase de grupos ante Instituto, Demichelis comentó: "Debemos aprender a jugar en cualquier campo y enfrentar cualquier adversidad. Ojalá lleguemos a esa fecha clasificados y podamos defender la primera posición. Lo único que me preocupa es el próximo partido. No está confirmado que sea en Santiago del Estero, pero lo que sí está confirmado es que no será en el Monumental".

Martin Demichelsi 2.jpg Martín Demichelis

Demichelis reconoció que los partidos de visitante han sido un desafío para River: "De visitante no somos el mismo equipo que en casa, donde hemos ganado con supremacía y dominio. Estamos trabajando para mejorar nuestra actuación fuera de casa. A pesar de la paridad en el fútbol argentino, hemos sido el equipo que ha obtenido más puntos de visitante".