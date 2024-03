Cuáles son los torneos en los que a Messi le falta hacer goles

En su paso por los distintios clubes de su carrera y, también, Selección, el astro rosarino ha dejado marca de gol en la mayoría de los torneos que disputó. Sin embargo, hay algunos en los que todavía no pudo convertir.

Lionel Messi es sinónimo de gol cuando se lo nombra a nivel mundial ya que el astro ha roto muchos parámetros del fútbol que estaban vigentes hasta su presencia por el fútbol europeo. Desde su desembarco a la Masía del Barcelona cuando era pequeño, no ha dejado de sorprender a todos aquellos que miraban cómo juega el oriundo de Rosario e hincha de Newell’s Old Boys de mencionada ciudad.

En gran parte de los torneos que disputó durante su carrera que tuvo Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami como clubes predilectos para continuar con su carrera que todavía no tiene fecha de final, Messi dejó su huella y gritó al menos un tanto. La Concachampions, trofeo en el que hizo su debut el pasado jueves, no es excepción ya que anotó el primer tanto del equipo para luego sellar el empate 2-2 ante Nashville.

Entre los clubes por los que pasó y las competiciones con la Selección argentina, el ‘10’ lleva anotando goles en 17 competencias: a nivel clubes Liga de España, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes, Ligue 1, Supercopa de Francia, MLS, Leagues Cup y Concachampions; con la Selección, Mundial, Copa América, Eliminatorias Sudamericanas, Juegos Olímpicos, Mundial Sub y Sudamericano Sub 20.s

07-08-2023_a_un_mes_del_inicio (2).jpg A lo Messi. El 10 gambeteó a un rival, y mientras corría apareado por otro sacó un latigazo infernal que se clavó en un ángulo. Golazo.

Sin embargo, y más allá de los buenos números, hay tres competiciones en la que participó per no pudo poner su sello para el equipo que representó: Copa de Francia (dos partidos), la Finalissima contra Italia y la US Open Cup (un partido).

Los goles de Messi en cada torneo

Liga de España: 474 goles 520 partidos

Copa del Rey: 56 goles en 80 partidos

Supercopa de España: 14 goles en 20 partidos

Champions League: 129 goles en 163 partidos

Supercopa de Europa: 3 goles en 4 partidos

Mundial de Clubes: 5 goles en 5 partidos

Ligue 1: 22 goles en 58 partidos

Supercopa de Francia: 1 gol en 1 partido

Copa del Mundo: 13 goles en 26 partidos

Copa América: 13 goles en 34 partidos

Eliminatorias Sudamericanas: 31 goles en 65 partidos

Juegos Olímpicos: 2 goles en 5 partidos

Mundial Sub 20: 6 goles en 6 partidos.

Sudamericano Sub 20: 5 goles en 9 partidos.

Leagues Cup: 10 goles en 7 partidos

MLS: 4 goles en 9 partidos

Concachampions: 1 gol en 1 partido