¿Está lesionado?: Lionel Messi, en duda para jugar con Inter Miami

Desde las 18 buscará ratificar su liderazgo en la MLS ante Montreal, aunque aún no está confirmado si podrá contar con sus dos figuras.

La gran duda de la jornada está vinculada principalmente con la presencia de Messi , quien en el partido del jueves por la Conca Champions recibió un tremendo planchazo que casi lo saca del partido. Afortunadamente, no hubo lesión grave pero a Leo aún le duele la pierna.

De hecho, en el entrenamiento de ayer, el último antes del partido de hoy, el capitán del seleccionado argentino no salió a practicar junto a sus compañeros sembrando la duda acerca de su participación en el partido frente a Montreal, que es uno de los dos equipos canadienses que participan del campeonato estadounidense de fútbol. El otro es el Toronto que, casualmente, comparte la cima de la tabla de posiciones con el equipo de Miami, con 7 puntos sobre nueve jugados.

Gerardo Martino habló de la situación de Lionel Messi y Luis Suárez

“Tendremos una conversación con él para ver cómo se siente y si está listo para jugar”, dijo el Tata Martino, sin dar mayores pistas. De hecho, como para no generar controversia, el entrenador rosarino del Inter indicó que “Leo terminó bien el partido contra Nashville, cansado. Tiene fatiga en los posteriores, algo lógico”.

493849_1549985.webp La dura infracción que recibió Lionel Messi.

En cuanto a Luis Suárez, también fatigado, aún no se sabe si la próxima jornada estará como titular contra el conjunto de Canadá que tiene en su equipo a otro uruguayo y también delantero: el ex Huracán, Matías Cóccaro. El Pistolero Suárez ayer, al igual que su amigo Messi, tuvo la mañana libre. Y en el cuerpo técnico confían en que pueda jugar.

La presencia de ambos futbolistas es clave para las Garzas -fueron los autores en el último empate 2 a 2 contra Nashville-. Luego de un comienzo de temporada distinto al del año pasado, donde no pudieron clasificarse a playoffs, este 2024 sueñan con poder cumplir el objetivo y para eso los necesitarán.

¿Qué pasará con la Selección Argentina?

La Selección Argentina está a pocas semanas de volver al ruedo con una nueva fecha FIFA, donde en el calendario ya tiene dos amistosos que se disputarán en Estados Unidos. El combinado dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Costa Rica y El Salvador.

La Pulga está incluido entre los citados para ambos amistosos, por lo que el partido entre Inter Miami y Montreal servirá como un termómetro para medir cómo está físicamente luego de la infracción que sufrió en el duelo contra Nashville.

La Albiceleste jugará primero contra la Selección de El Salvador -rival al que enfrentó hace poco Inter Miami- el viernes 22 de marzo desde las 21:30 en el Lincoln Financial Field. Unos días más tarde, el miércoles 27 de marzo, jugará frente a Costa Rica en el horario de la medianoche en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles, California.