Cuántos millones de euros recibió Vélez por la venta de su joyita

Velez 1.jpg Gianluca Prestianni se va de Vélez

"Llegó el día de despedirme del club que me dio todo desde los cuatro años. El club que me abrió las puertas desde el día número uno y confío en mí desde el primer momento. Estoy muy agradecido con cada uno que me ayudó desde chiquito hasta este momento", escribió Prestianni, quien debutó con Vélez el 24 de mayo de 2022, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo en la primera del club.