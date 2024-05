Cuántos millones pidió Ramón Díaz tras ser despedido del Vasco da Gama de Brasil

El entrenador ex River quedó sorprendido luego de la inesperada decisión de la CD del Vasco da Gama de echarlo.

La noticia sacudió el ambiente futbolístico brasileño: Ramón Díaz y su hijo Emiliano ya no formarían parte del cuerpo técnico del Vasco da Gama. La abrupta decisión llegó tras la contundente derrota del equipo por 4 a 0 frente a Criciúma, un revés inesperado que marcó el fin de un ciclo que prometía más de lo que finalmente entregó.

El experimentado director técnico argentino, reconocido por su exitosa trayectoria, había logrado salvar al conjunto carioca del descenso en la temporada anterior, generando una efusiva celebración entre los hinchas de Vasco da Gama. Sin embargo, en esta nueva temporada del Brasileirao, los resultados no acompañaron. Con solo 3 puntos de los primeros 4 partidos disputados y una temprana eliminación en las semifinales del Campeonato Carioca, las alarmas se encendieron en el seno del club.

Según reportes de Goal Brasil, Ramón Díaz no tardó en hacer llegar sus demandas tras su salida del equipo. El monto exigido asombró a más de uno: 38,6 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 7,5 millones de dólares. La directiva del Vasco da Gama, por su parte, rechazó categóricamente esta solicitud, argumentando que el argentino no fue despedido, sino que renunció voluntariamente a su cargo.

Las conversaciones y negociaciones entre ambas partes están en curso, con la intermediación del empresario André Cury, quien facilitó la llegada de Ramón Díaz al club. Se espera que en las próximas horas se alcance algún tipo de acuerdo para resolver esta situación sin que la controversia se intensifique aún más.

Ramón Díaz 2.jpg Ramón Díaz

Qué dijo Ramón Díaz tras ser despedido por el Vasco Da Gama

En conferencia de prensa, Ramón Díaz habló sobre la inesperada decisión de la CD del Vasco de Gama de echarlo a él y a su cuerpo técnico. “Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedidos por Twitter, sí que merecíamos otra cosa, pero entendemos que el fútbol es a base de resultados”, aseguró Ramón Díaz.

“Quiero agradecer porque desde que estoy en Vasco es la primera vez en mi historia como entrenador que me tocó jugar por no descender. Lamento lo que pasó, pero tengo que agradecer porque el cariño que me han dado en Brasil fue enorme”, aseguró.

La corta pero intensa estadía de Ramón Díaz en Vasco da Gama dejó una montaña rusa de emociones entre los hinchas. Desde la esperanza y la gratitud por haber salvado al equipo del descenso hasta la decepción y el enojo por los resultados recientes, el paso del entrenador argentino por el club carioca quedará marcado por este abrupto final y las negociaciones legales que lo sucedan.