El clima en Neuquén

icon
35° Temp
16% Hum
Deportes
La Mañana San Lorenzo

Cuello tuvo la más clara para San Lorenzo, que empata en el clásico ante Huracán

El Ciclón busca sumar de a tres para subirse a la cima de su grupo, mientras que el Globo quiere meterse en zona de clasificación a los playoff.

Cuello tuvo la más clara para San Lorenzo, que empata en el clásico ante Huracán

El arranque del compromiso, que se desarrolló con un ambiente ideal tras un extraordinario recibimiento para Huracán, tuvo a los dos equipos con intenciones de ser protagonistas. La más clara fue para San Lorenzo, que no pudo capitalizar una acción concreta luego de un córner: la pelota le quedó a Alexis Cuello, que la agarró muy de arriba y desvió su disparo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020625665020551638&partner=&hide_thread=false

La previa de Huracán-San Lorenzo

San Lorenzo visita este domingo a su rival Huracán en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El clásico se lleva a cabo a partir de las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se puede ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

Formación de Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Alejandro Martínez, Erik Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHuracan/status/2020614968383574505&partner=&hide_thread=false

Formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez; Ignacio Peruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2020611757887136018&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel