Cuello tuvo la más clara para San Lorenzo, que empata en el clásico ante Huracán

El Ciclón busca sumar de a tres para subirse a la cima de su grupo, mientras que el Globo quiere meterse en zona de clasificación a los playoff.

El arranque del compromiso, que se desarrolló con un ambiente ideal tras un extraordinario recibimiento para Huracán, tuvo a los dos equipos con intenciones de ser protagonistas. La más clara fue para San Lorenzo, que no pudo capitalizar una acción concreta luego de un córner: la pelota le quedó a Alexis Cuello, que la agarró muy de arriba y desvió su disparo.