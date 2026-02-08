Cuello tuvo la más clara para San Lorenzo, que empata en el clásico ante Huracán
El Ciclón busca sumar de a tres para subirse a la cima de su grupo, mientras que el Globo quiere meterse en zona de clasificación a los playoff.
El arranque del compromiso, que se desarrolló con un ambiente ideal tras un extraordinario recibimiento para Huracán, tuvo a los dos equipos con intenciones de ser protagonistas. La más clara fue para San Lorenzo, que no pudo capitalizar una acción concreta luego de un córner: la pelota le quedó a Alexis Cuello, que la agarró muy de arriba y desvió su disparo.
La previa de Huracán-San Lorenzo
San Lorenzo visita este domingo a su rival Huracán en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El clásico se lleva a cabo a partir de las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se puede ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, secundado desde el VAR por Héctor Paletta.
Formación de Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Alejandro Martínez, Erik Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez; Ignacio Peruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Te puede interesar...
Leé más
Deportivo Rincón llevará a su gente al partido contra San Lorenzo
La baja de peso que sufrirá San Lorenzo para el clásico contra Huracán
Desde el lateral: con un curioso gol, Independiente sumó su primer triunfo en el torneo
-
TAGS
- San Lorenzo
- Huracán
- clásico
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario