Darío Benedetto se cansó y disparó contra todos lo que los trataron de mercenario

Es que entre todos los temas que habló, Benedetto también abordó el polémico episodio de los premios previo a un partido crucial de la Copa, y no escatimó en palabras contundentes: "Tuvimos un chispazo cuando alguien no se pone de acuerdo con los premios. Si te mostraba los que eran los premios... Me tenía que bancar que me digan mercenario y resigné plata para llegar a Boca. Obviamente hubo un desacuerdo, se discutió como se discute siempre, pero de ahí a tener un problema con ellos (Román, el Consejo), no tengo ninguno."

En relación a su rendimiento, Darío Benedetto explicó cómo problemas personales impactaron en su juego: "En este tiempo estaba triste. Iba a hacer mi trabajo y me iba, con la misma seriedad de siempre. En esa estoy: mentalizado en hacer lo mejor para el equipo. Como todos saben, tuve problemas personales que me jugaron en contra pero fui afrontándolo de la mejor manera y enfocado en lo que viene".

Con respecto a su relación con la hinchada y su continuidad en el club, Benedetto fue igualmente claro: "El hincha me bancó, me bancó y me bancó, pero al no llegar al nivel que estaban acostumbrados a ver, se impacientan un poco y es entendible, han pedido mi cabeza y lamento informarles que no me voy a ir."

Benedetto 1.jpg

En cuanto a su compromiso con Boca, aseguró: "A los que me bancan les agradezco muchísimo, uno trata de hacer lo mejor posible por el club, por la camiseta. No somos robots, podemos tener problemas personales que influyen en el rendimiento en el día a día. Agradezco el inmenso apoyo de la gente de Boca".