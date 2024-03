Decepcionante arranque de Cipolletti: perdió con el recién ascendido Kimberley

Después de 20' parejos, el Albinegro perdió precisión y falló muchos pases. En ese contexto, Kimberley se acercó con pelotas paradas y algún desborde, pero no generó chances claras. Las cuatro pelotas que llegaron a las manos de Crespo lo hicieron sin peligro.

Cipo no inquietó a Báez en la última media hora de la etapa inicial y estuvo lejos de generar llegadas. Por el contrario, Manuel Berra y Leandro Wagner fueron amonestados por respectivas infracciones.

Los goles de Kimberley llegaron en el complemento

En el arranque del segundo tiempo, pese al ingreso de Santiago Jara por Díaz, se repitió el trámite y el Albinegro lo pagó en el arco propio. Luego de zafar en un remate de Vázquez al palo, llegó el primer tanto del certamen.

Roselli robó una pelota en la mitad de la cancha y le puso un gran pase a Schlotthauer, que definió perfecto al primer palo para establecer el 1-0 en favor de Kimberley.

Cipolletti nunca pudo reaccionar y la posesión de la pelota siguió siendo del local. En otro balón recuperado en el medio del campo, Kimberley armó una buena jugada colectiva en tres pases, que terminó con desborde de Iriarte y el centro para el segundo de Schlotthauer a los 13'.

Noto movió el banco pero el Capataz nunca encontró respuestas. El Dragón se replegó y la victoria del anfitrión no estuvo en riesgo en la última media hora.

"No hay excusas, hay que trabajar, agachar la cabeza, cada uno mejorar y trata de levantarlo ahora con el clásico (Olimpo). Son errores que cometemos nosotros, los jugadores. Hay cosas que pueden ser por falta de ritmo, pero hay errores que nos tenemos que hacer cargo. Se arrancó mal pero el grupo va a trabajar porque vamos al frente y ya lo hemos hecho. Es muy prematuro todo. No arrancamos como queríamos, no se jugó bien pero los clásicos son distintos", declaró el capitán Manuel Berra a LU19 tras el partido.

SÍNTESIS

Kimberley: Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Franco Mañas; Santiago Vázquez, Nahuel Roselli, Ezequiel Goiburú y Agustín Vázquez; Martín Schlotthauer y Leonel Iriarte. DT: Mariano Mignini

Cipolletti: Facundo Crespo; Matías Carrera, Yago Piro, Manuel Berra y Leandro Wagner; Boris Magnago, Lucas Argüello, Laureano Tello y Alex Díaz; José Michelena y Juan Martín Amieva. DT: Gustavo Noto.

Goles: ST, 7 y 13 Schlotthauer

Cambios: ST, al inicio, Santiago Jara por Díaz (C), 9 Manuel Liendo por Magnago (C), 18 Henry Saéz por Michelena (C), 25 Collazo por Schlotthauer (K), Denis Lara por Tello (C), 29 Alex Aguirre por Roselli (K), 36 Diego Martínez y Hernán Sosa por Goiburú y Mañas (K).

Árbitro: Jonathan Correa

Estadio: Jose Alberto Valle