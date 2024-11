Dejó un buen recuerdo en Cipolletti y metió un gol clave para Villa Mitre, que busca el ascenso

La última gran campaña de Cipolletti en el Federal A fue en 2021, cuando el equipo del recordado y querido Gustavo Raggio hizo una gran fase regular y perdió por penales con Chaco For Ever en los cruces. Ese año, uno de los volantes fue Maximiliano López, que mostró su capacidad para hacer el ida y vuelta sobre las bandas, dándole dinámica al Albinegro.

En diálogo con LMNeuquén, el jugador afirmó: "Siempre tengo buenos recuerdos del club Cipolletti, me trataron muy bien y estoy agradecido. Siempre voy extrañar Cipo porque me sentí muy cómodo y conocí personas con un gran corazón como Fede y su padre Bachi, que se los extraña", haciendo mención a los Rapazzo Cesio, con quien tiene un vínculo de mucho afecto.

En Villa Mitre comparte con varios exCipo y jugadores regionales. Es el caso de Luciano Molini, Fernando Pettinerolli y Ezequiel Ávila. "Con ellos jugué en Cipo y ahora los tengo de compañero en la villa", recordó.

También están los neuquinos Sebastián Jeldres y Víctor Manchafico, que forman parte de la columna vertebral del equipo de Carlos Mungo.

villa mitre festejo.jpg

El gol y las ganas de ascender

La ida de la final de la Reválida fue 1 a 0 para Villa Mitre en El Fortín de Bahía Blanca. El tanto de Maxi llegó en el amanecer del partido con un remate cruzado que significó el único festejo de la tarde. "La jugada del gol fue un ensayo de la práctica. Siempre Carlos (DT) nos pide que demos la vuelta y que terminemos en el área. Fue de un centro por derecha de Obredor y me callo al pie, pude controlar y definir con derecha", relató López.

maxi lopez vm 2.jfif

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo en Santiago del Estero con transmisión de DSports. Sarmiento tiene ventaja deportiva en caso de igualar en el global.

"Las sensaciones son muy buenas de ganar y de convertir en esta instancia que son partidos importantes. Lo único con un poco de bronca de que no sacamos más diferencia de goles, pero lo importante que generamos muchas ocasiones. Estamos contentos por el partido que hicimos sabemos que todavía no ganamos nada, no nos tenemos que relajar y seguir por este camino", finalizó Maxi.

El que pase de esta serie enfrentará al ganador del Reducido de la B Metro por un lugar en la Primera Nacional.