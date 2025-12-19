Deportivo Rincón metió los dos primeros refuerzos para la próxima temporada

El León ya está a full con el armado del plantel que comenzará a entrenar en los primeros días de febrero.

Esta semana el mercado de pases empezó a activarse y Deportivo Rincón es uno de los que ya se está moviendo de cara al próximo Federal A . Si bien acaba de terminar la edición 2025 y faltan tres meses para que la pelota vuelva a rodar en la tercera categoría del fútbol argentino, es clave moverse rápido para armar el plantel.

Por eso, tanto la directiva del León ratificó rápidamente a Pablo Castro , entrenador que asumió como interino y luego fue confirmado con DT principal.

Entre la dirigencia y Castro ya comenzaron las conversaciones para buscar la continuidad de algunos y caras nuevas en otros puestos. En ese contexto, a través de sus redes sociales, Rincón anunció la llegada de dos refuerzos para la próxima temporada.

Matías Carrera y Jorge Rossi

El lateral es conocido en la región, ya que surgió en Cipo y se convirtió en uno de los mejores "4" de la categoría con la camiseta del albinegro, a tal punto que se fue a jugar a Chile. De hecho, Carrera proviene de San Antonios Unidos, de la segunda división en el país vecino.

Por su parte, Rossi tiene 26 años y es un delantero que llega de Sportivo Belgrano de San Francisco, por lo cual también conoce la categoría.

Son los dos primeros refuerzos, a la espera de muchas más confirmaciones en las próximas semanas.

Cabe recordar que, además del Federal A, el León afrontará la Copa Argentina, donde enfrentará a San Lorenzo uno de los cinco equipos grandes del fútbol de primera división. Será su segunda participación en el certamen.