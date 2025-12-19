Con ventaja, Independiente recibe a La Amistad: "No hay que regalar ni un segundo"

El partido de vuelta de octavos de final de la zona Patagónica del Regional Amateur, entre Independiente de Neuquén y La Amistad, se jugará este sábado a las 17 en La Chacra.

El Regional vuelve a poner sobre la mesa los sueños, trayectorias y experiencias. En Independiente de Neuquén, uno de los que mejor entiende ese camino es Pablo Vergara, que ya sabe lo que es dar el salto del Regional al Federal A, logro que alcanzó en 2024 con Deportivo Rincón.

Ahora busca repetirlo con la camiseta del Rojo neuquino. “Seguro que sería lindo. Uno como deportista, como jugador profesional en lo que me ha tocado todos mis años de carrera, gracias a Dios, en el club que me ha tocado siempre ha sido eso, tratar de dejar una buena imagen, de conseguir cosas importantes y quedar en la historia de los clubes que para un deportista es lo más lindo”, dijo Pablo a LMNeuquén.

Pablo Vergara Independiente de Neuquen 04 Claudio Espinoza

El volante atraviesa su segundo Regional, esta vez como uno de los experimentados del plantel a cargo de Gustavo Coronel. “Contento, ilusionado de nuevo. Es un nuevo desafío, otro Regional, el segundo que me toca jugar. Habiéndolo transitado en otro club, uno más o menos conoce y sabe cómo funciona, cómo son los partidos, cómo son los rivales que te pueden llegar a tocar”, comentó Vergara.

El Rojo está entusiasmado pero con cautela, luego de la victoria en la ida ante La Amistad en Cipo. Allí Ciro Clemente le dio el único gol del encuentro, pero que significa una buena ventaja. “Íbamos con precauciones, sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hicimos el 50% del trabajo, resta el próximo 50%, que por ahí lo tenemos un poco más a favor, porque lo tenemos de local y sabemos que nos podemos hacer fuerte en nuestra cancha”, sostuvo el volante ofensivo.

Más allá del 1 a 0, no hay margen para relajarse, ya que enfrente está otro puntero de zona. “Es una tranquilidad para cualquier equipo, cualquier deportista que le preguntes, te va a decir eso. El hecho de ya haber conseguido un triunfo de visitante y tener la posibilidad de definir lo del local, yo creo que da un poco de tranquilidad, no es que te relajas. Es una final y tenemos que jugarla de la misma manera que jugamos el partido visitante”, aseguró.

La vuelta será en La Chacra, terreno donde Independiente no cayó en lo que va del torneo: “Hay que estar concentrado no hay que regalar ni un minuto, ni un segundo, porque en estos partidos es crucial la concentración, la atención en todos los sectores de la cancha.Trataremos de afrontarlo como lo venimos planteando con la idea de juego que la hemos incorporado muy bien y buscaremos terminar con una alegría”, afirmó el jugador.

Con respecto a la llave en sí, el propio Vergara reconoció que el cruce llegó antes de lo esperado entre dos instituciones fuertes de la categoría: "La verdad que sí, es un poco raro cruzarte con este equipo, que generalmente los encontrás un poco más adelante, pero es lo que por ahí toca en el momento. Obviamente, sabemos que es un rival duro, complicado, difícil”.

A su vez, al jugador también le llamó la atención la etapa inicial donde integró la zona 6. Allí Independiente fue el líder por encima de Maronese y Petrolero. “La fase de grupo que nos tocó fue la verdad que bastante complicada también y atípica, nunca me había tocado en ningún lado jugar una fase de grupo con tres equipos. Fue difícil porque sabíamos que la chance era una sola, había que jugársela y no desperdiciarla porque te quedabas afuera al inicio”; opinó.

Esa composición del grupo los obligó a jugar con otra presión porque había un único boleto. “Sabíamos que era difícil, con rivales duros, supimos sobreponernos a eso y eso creo que nos dio aire, confianza, motivación y todo lo que necesitas para llegar a los cruces. La Amistad es difícil, es un rival duro, sabemos que tiene una baja pero trataremos de enfocarnos igualmente en nuestro juego, en nuestra forma de enfrentar los partidos de local”, explicó el zurdo.

SFP Futbol Independiente vs Patagonia (10) Sebastián Fariña Petersen

ON - Futbol Maronese vs Independiente (4) Omar Novoa

Dentro del plantel, Vergara es uno de los referentes, junto a nombres pesados del Rojo y de trayectoria en el futbol de ascenso. “Sabemos que con Manolo (Berra), Mauri (Villa), Cefe (Arregui), bueno, somos varios por ahí los jugadores grandes del plantel y obviamente tratamos de transmitir lo que uno ha vivido como experiencia también”, mencionó.

Además, Pablo no deja de mencionar y reconocer a sus compañeros más jóvenes: “También vamos tomando cosas de los chicos también, obviamente que uno tenga experiencia no quiere decir que se las sabe todas, hay que saber escuchar también pero estamos tratando de aportar desde la experiencia”.

Ese equilibrio generacional es uno de los puntos fuertes del equipo que este sábado buscará los cuartos de final. “Tenemos juventud, tenemos un mix, el plantel que se formó es muy bueno, fue muy buena la elección de Gustavo (Coronel), de Gastón (Sobisch) también. El tener experiencia y juventud yo creo que es fundamental para un plantel”, reconoció.

ON - Futbol Maronese vs Independiente (25) Omar Novoa

Con un torneo que entró en una de las etapas más entretenidas, Pablo realza su ambición como a lo largo de su carrera. “Uno siempre tratando de aportar de donde toque y obviamente con la ilusión que siempre está. Sea cual sea la edad, el club, la ilusión de conseguir cosas importantes está. Obviamente uno viene a Independiente a eso, así que con muchas ganas y mucha ilusión de poder conseguir cosas lindas con la institución”, dijo.

Para Pablo no es un torneo más, es una gran chance de llevar a una institución de nuevo al Federal, pero a su vez de guiar y acompañar a jóvenes que están viviendo sus primeros Regionales y que tienen la misma ambición e ilusión. “Trataremos de dar el máximo siempre para quedar en lo más alto del club individual y grupalmente también. Tenemos un grupo hermoso de trabajo, un grupo humano muy bueno que merece conseguir cosas lindas porque, como lo dije siempre y lo repito siempre, donde hay grupos buenos se consiguen cosas importantes y yo creo que este puede ser un lindo grupo para hacerlo. Así que contento por eso también”, concluyó.