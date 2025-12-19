Final para el infarto, hazaña y ascenso de Club Plottier en el Pre Federal de básquet

Con una conversión espectacular y una tapa de Leandro Tapia, derrotó de visitante a Biguá en el último juego decisivo.

El Nido fue escenario de otra gran batalla deportiva. Club Plottier corrió de atrás y construyó una hazaña en el tercer y decisivo juego de la "promoción" del Pre Federal de básquet masculino.

Con su victoria 69 a 68 como visitante sobre Biguá , se quedó con la serie 2 a 1 y así ascendió a la zona Ascenso del certamen y se clasificó a la Liga Federal del año que viene.

Después de que ambos ganaran en condición de visitante, la llave entre el segundo de la zona Ascenso y el penúltimo de la zona Campeonato del certamen estaba igualada y todo se definía en la noche del jueves.

En ese contexto, la paridad fue constante, de hecho los primeros dos cuartos quedaron empatados. Cada conversión se festejó fuerte en las tribunas, a sabiendas de lo que había en juego.

Biguá fue mejorando en defensa y en el tercer parcial dejó a su rival en apenas 9 unidades. En ataque, Benjamín Loncón (20), Tomás Djenderedjian (11), Franco Herbik (9) y Santiago Marconetti (9) fueron los destacados.

Pero cuando el local parecía alejarse y llegó a ganar por nueve en el inicio del último parcial, Plottier sacó fuerzas y básquet de donde no tenía. Al goleador Ángelo Sasso (21), siempre importante, se sumaron Leandro Tapia (16), Gabriel Spinaci (13) y Paolo Casale (12).

Los minutos finales, con Biguá arriba, fueron un manojo de nervios. Pero la visita se mantuvo a una sola posesión de diferencia y esa ventana abierta fue aprovechada por un Tapia en su más heroica versión.

Leandro tomó el balón en la última chance de anotar, metió un triple descomunal y recibió falta en el tiro. Desde la línea de los suspiros, el lanzamiento entró con suspenso para dejar a Plottier un punto arriba y dejó cinco segundos en el reloj.

La ofensiva fue bien manejada por Loncón y cuando Djenderedjian fue arriba para convertir, Tapia le negó el doble cerca del aro con una tapa que valió el ascenso y la clasificación a la Liga Federal del año que viene.

Embed

Para Club Plottier fue una revancha del básquet, porque fue el mejor de la fase regular y en la final de la zona Ascenso había perdido un partido increíble con Petrolero.

Pacífico por el título, Pérfora por el empate: juegan sin público

Luego de la victoria del lunes en El Viejo Ramírez, el Club Pacífico viajará este viernes por la tarde rumbo a Plaza, donde a partir de las 22 visitará a Pérfora en el cuarto punto de la final del Pre Federal de básquet.

En caso de lograr la victoria, el Decano se consagraría campeón, mientras que el Verde intentará forzar un quinto partido, que se disputaría en la capital neuquina.

En cuanto al juego, Pacífico ha hecho valer la localía hasta ahora y obtuvo con justicia las victorias en casa que lo pusieron 2 a 1 arriba.

Sin embargo, lo ocurrido en el tercer punto de la final, cuando el partido quedó en stand by y se completó cinco días después en el estadio Oscar Piti Claris, desvirtuó todo.

A falta de 1:54 para el cierre, una pelota arrojada por un hincha local, un jugador visitante acusando un golpe que no parecía tan fuerte y la decisión del Deca de dejar la cancha. Acusaciones cruzadas, descargos de los dos clubes y una resolución del Tribunal que obligó a Pérfora a jugar sin público el resto de los partidos en su casa.

Luego, la decisión del Deca de dar solamente 20 entradas para el tercer cotejo, también generó críticas y enojo por parte del Verde.

Por el bien de la disciplina, debería hablarse más de la gran campaña de Pacífico, que es el que más ganó y menos perdió en el torneo, o del intento todavía vigente de Pérfora de retener el título logrado el año pasado.

Sin embargo, con todo lo que pasó y las responsabilidades poco asumidas de uno y otro lado, el principal objetivo es que la final se termine de jugar y haya un ganador en la cancha, sin más intervenciones del Tribunal y decisiones extrabasquetbolísticas.