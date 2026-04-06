Diversidad en el fútbol: quién es el jugador de Colón que presentó públicamente a su novio

El momento ocurrió hace unos meses, pero se viralizó esta semana y fue emocionante para los protagonistas.

Quién es el jugador de Colón que presentó públicamente a su novio

Un jugador de Colón fue noticia en las últimas horas y no por algo futbolístico. Si bien se trata de uno de los protagonistas destacados dentro de la cancha para el Sabalero , que milita en la Primera Nacional del fútbol argentino, el momento que vivió trascendió por lo emocionante que resultó para él y su pareja.

En mayo del año pasado, el extremo Ignacio Lago , figura de su equipo, fue sorprendido con un video enviado por su pareja. Durante su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, Lago recibió un saludo inesperado de su novio.

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“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó la grabación, que rápidamente emocionó a todos en el estudio.

El mensaje continuó con un reconocimiento al esfuerzo del futbolista: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño…”, y cerró con una frase que conmovió a los conductores: “Gracias por defender los colores de mi ciudad”.

Una muestra de amor recíproco

Tras ver el video, Lago se mostró visiblemente emocionado. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, confesó Nacho, reflejando la intensidad de su relación y su pasión por el deporte que lo vio crecer en las canchas de la Primera Nacional.

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Por comentarios sobre este momento durante una entrevista al futbolista de Colón en 2025 pic.twitter.com/Qqu36P41LN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 6, 2026

El dato histórico de esta situación es que Lago es el primer futbolista profesional argentino en presentar públicamente a su novio.

A través de las redes sociales, el público apoyó mayoritariamente a los protagonistas, sobre todo teniendo en cuenta que el ambiente del fútbol suele ser bastante machista y discriminatorio.

Lago se suma a otros deportistas profesionales que se han expresado públicamente y con libertad respecto de su sexualidad. Los casos más resonantes han sido los de Sebastián Vega (capitán y campeón con Boca en básquet), o el jugador de vóley Facundo Imhoff.

La carrera de Nacho Lago

Nacido el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova, Nacho Lago se juega como extremo o delantero. Comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Almirante Brown y debutó en el primer equipo en 2018, a los 15 años, convirtiéndose en el futbolista más joven en estrenarse con la camiseta del club.

Tras acumular 31 partidos y 3 goles, en septiembre de 2020 fue transferido a Talleres de Córdoba. En la "T" sumó minutos en Primera División, aunque su mayor rodaje llegó en otras instituciones mediante préstamos.

En 2021, el atacante tuvo un breve paso por el Tlaxcala FC de México, donde disputó 16 encuentros y anotó cinco goles. Al año siguiente jugó en San Martín de San Juan: 16 partidos y cuatro conquistas. En 2023 defendió la camiseta de Atlético Rafaela, con 33 presentaciones y cinco tantos. Para la temporada 2024, Lago fue cedido a Colón de Santa Fe, de la Primera Nacional, equipo en el que se consolidó como uno de los baluartes del Sabalero.