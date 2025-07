Dos periodistas de ESPN le declararon la guerra a un referente de Boca

La crisis futbolística de Boca Juniors no solo repercute en el campo de juego, sino también en los medios tradicionales y las nuevas plataformas de contenido. Tras la reciente derrota ante Huracán por 1 a 0 —la undécima consecutiva sin victorias para el Xeneize—, el clima en torno al club se volvió cada vez más denso, y las críticas cruzadas no tardaron en surgir. En el centro de la polémica, el reconocido streamer Davoo Xeneize y los periodistas Daniel Arcucci y el Chavo Fucks protagonizaron un tenso cruce indirecto que pone de manifiesto el choque generacional entre el periodismo clásico, de la mano de ESPN, y las voces emergentes de las redes.

“Contra Atlético Tucumán, cuando quedamos eliminados, sentí tristeza. No tenía ni ganas de enojarme. Hoy estoy re caliente porque ya está. No sé hasta dónde tiene que llegar Boca para saber que es un desastre. No sé quién puede defender hoy a la dirigencia de Boca. ¿Cómo un hincha de Boca puede sacar algo positivo de este presente?”, lanzó el creador de contenido, sin medias tintas.

Sus palabras no pasaron desapercibidas. En el programa F90 de ESPN, que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo, tanto el Chavo Fucks como Daniel Arcucci apuntaron —sin nombrarlo directamente— contra Davoo, cuestionando el rol y la autoridad que ciertos streamers ejercen hoy en el análisis deportivo. “Hay algunos pibitos que hablan seis horas todas las noches y se hacen millonarios de la noche a la mañana, que creen que se la saben todas. Ahora están recogiendo el hilo”, disparó Fucks, con una frase que encendió aún más la discusión.

Davoo 1 ESPN VS Davoo Xeneieze

Las burlas de los periodistas de ESPN contra Davoo Xeneize

Arcucci, por su parte, coincidió con su compañero y añadió con ironía: “Después salen los que tienen millones de seguidores y hablan por primera vez y dicen ‘uy, resulta que están gestionando mal’. ¿Recién te diste cuenta, nene, vestido con un buzo de Boca?”.

Las declaraciones fueron claramente interpretadas como una respuesta a la postura crítica del streamer, que pese a declarar abiertamente su admiración por Riquelme como jugador, no dudó en responsabilizarlo por el rumbo deportivo e institucional del club. “11 partidos seguidos sin ganar, cuarto en la tabla anual. Hoy Boca no está jugando la próxima Copa Libertadores. Ya no se puede tolerar más. Si un hincha de Boca está conforme con esto, no es hincha de Boca”, sentenció Davoo en uno de los momentos más comentados de su transmisión.