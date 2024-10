El anuncio de Mariano Closs en ESPN que dejó a todos sin palabras

"Desde el lunes, nos vamos a ver desde las 11 de la mañana por esta pantalla, o sea que no estaremos más de las 12", anunció Closs dando a conocer que ya no estarán en el horario de las 12 hasta las 13, donde realizan el pase con F90 que conduce el periodista Sebastián Vignolo en el cierre.

Por esta decisión su programa comenzará una hora antes de lo habitual comenzará una hora antes, para agrandar la duración de su programa y estirarlo a dos horas. Por este cambio, el programa que conduce Alina Moine estará previamente con Sportscenter AM.

Mariano Closs.jpg

Mariano Closs contó de qué equipo es hincha y cuál es su arreglo con ESPN

En el mundo del periodismo deportivo pareciera ser mala palabra afirmar ante el público de qué club son hincha cada uno de los periodistas del círculo más reconocido del ambiente. Sin embargo, hay muchos que rompen con el esquema y dan a conocer su amor por clubes, como lo hizo Mariano Closs.

En diálogo con el canal de streaming de la Selección argentina, el destacado relator se animó a confirmar el club que es hincha y por el cual deja de hacer actividades para poder ir a verlo: "Hay un momento que me hizo click: yo quiero ir a la cancha", comenzó relatando Mariano.

Closs-Colegiales.mp4

Segundos más tarde de su relato, Closs confirmó que hay un club que mueve su pasión: "Supedito todo a partir de Colegiales. Soy socio de Cole, tengo mi abono para ir a la platea", contó y agregó: "Hay una cuestión laboral, que nadie sabe, pero yo supedito mi partido de fin de semana que relato en relación a Colegiales".

En continuación con su relato, el periodista de la cadena ESPN, agregó sobre el club de la Primera B Metropolitana: "Si Colegiales juega el sábado, yo busco relatar el partido del domingo, lunes o viernes. El fútbol de campeonato del club quedó postergado, algo que no hubiera imaginado en mi vida. Lo puedo ejecutar ahora, no sabés qué feliz me hace".