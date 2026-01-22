El 11 titular que Gallardo tiene planificado para el partido de River frente a Barracas

El entrenador Millonario tendría todo listo para el debut de su equipo en el Torneo Apertura.

River Plate abrirá su participación en el Torneo Apertura 2026 visitando a Barracas Central este sábado. Marcelo Gallardo mantiene un par de dudas en el once inicial para el debut del Millonario, que contará con los tres refuerzos de este mercado de pases.

Lo cierto es que el equipo no contará con Franco Armani ni Marcos Acuña. El arquero sufrió un desgarro en el sóleo, no participó de los amistosos ante Millonarios y Peñarol, y todavía no recibió el alta médica. Además, Ezequiel Centurión, que regresó tras su paso por Independiente Rivadavia —donde fue campeón de la Copa Argentina—, seguirá afuera cerca de un mes más por una fractura en la muñeca. Por ese motivo, Santiago Beltrán, que atajó en la pretemporada, será el titular.

En el lateral izquierdo, Acuña sufrió un pisotón y aún no está recuperado. Si bien tiene intenciones de jugar, Gallardo lo preservará. En ese caso, su lugar será ocupado por Matías Viña, uno de los últimos refuerzos, que hará su debut oficial desde el inicio, al igual que los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Las principales incógnitas pasan por el mediocampo y la delantera: para acompañar a la dupla conformada por Vera y Moreno, el DT maneja tres opciones: Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Tomás Galván. En tanto que, en el ataque, Sebastián Driussi parece tener asegurado su lugar y Gallardo debe definir si incluye a Facundo Colidio o Ian Subiabre. Maxi Salas, por el momento, quedaría relegado al banco de los suplentes.

De esta manera, el equipo de River Plate para visitar a Barracas Central sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Ian Subiabre y Sebastián Driussi. El Millonario visitará al Guapo el sábado 24 de enero, a las 17 horas, en el Estadio Claudio Fabián Tapia.

La fortuna que le entraría a River si se hace el pase de Enzo Fernández al Real Madrid

Una noticia que podría sacudir al fútbol internacional tendría también repercusiones para River. En las últimas horas, Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández, pidiendo una importante suma por su pase. El capitán de los "blues" estaría en la mira del Real Madrid y PSG, que podrían negociar para comprarlo este año.

Claro que la operación no sería sencilla, porque los dueños del club inglés buscan recuperar la inversión realizada cuando se lo compraron a Benfica. Fueron 121 millones de Euros después del Mundial de Qatar. La gran virtud de River, en su momento, fue quedarse con un porcentaje de futuras ventas. Además de ser la operación más cara en la historia del fútbol argentino cuando se fue a Portugal, después le volvió a ingresar dinero cuando llegó a la Premier League y allí vendió el porcentaje que le quedaba.

Sin embargo, el mecanismo de solidaridad permanece. Se trata de el ítem que recompensa a las instituciones formadoras en cada transferencia que se realiza de forma internacional. Enzo es clave para Chelsea. Así lo demostró en la obtención del último Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos y antes en la consagración en la Conference League.

Es el segundo capitán del plante y viste la cinta cuando no es titular Reece James en el equipo que acaba de cambiar de técnico, tras la salida de Enzo Maresca. En este caso, Chelsea lo consideraría transferible a Fernández, siempre y cuando los clubes que lo pretendan estén dispuestos a desembolsar 150 millones de dólares.

Real Madrid se encuentra en una crisis futbolística, luego de que Florentino Pérez decidiera echar a Xabi Alonso del cargo de entrenador. La danza de nombres podría llevar a la directiva merengue a ofrecer jugadores y dinero como parte de pago de nuevos futbolistas. Por su parte, PSG buscaría una pieza más para retener el título obtenido en la Champions y recuperarse de algunos malos resultados, como la caída ante el propio Chelsea en la final del MdC. Según medios franceses, los dueños del PSG estarían dispuestos a pagar los 150 millones de euros por Enzo.

De concretarse un pase de 150 millones de dólares, por el "mecanismo de solidaridad" a River le corresponderían ocho millones de dólares. Es decir, sin mover un pelo, el club argentino recuperaría lo que invirtió en el actual mercado de pases, donde llegaron Aníbal Moreno, Fausto Vera y el uruguayo Mathias Viña.