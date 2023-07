El accidente que sufrió el Pollo Vignolo en sus vacaciones que le valió "mil" cargadas

Pollo-Vignolo-1.jpg

Asimismo, Ruggeri aprovechó el pie para comenzar con su gastada al Pollo: “Y decí que no está el otro (por Sebastián). Hace culipatín, ¡el golpe que se dio! Quiso hacer culipatín, ¡no sabés a donde fue a parar!”.

Al revelar esto, no quiso que la gente se lo pierda y mencionó que tenía en su poder el contenido, pero al parecer desde arriba bajaron el pulgar: “Tengo un video que no lo quieren poner los de arriba. Dicen ‘no, ¿cómo vamos a poner el video del Pollo? Y claro, no, el del ‘Pollo’ no lo ponen; si fuese yo que caigo contra el árbol, me ponen todo el día”.

La charla, con denuncia incluida por favoritismo de parte de Oscar Ruggeri se dio durante el pase, por lo que del otro lado aprovecharon para sumarle leña al fuego. “¿Qué interna fea, no?”, lanzó Nicolás Distasio para provocar aún más la exaltación del ex defensor de la Selección Argentina.

Pollo-Vignolo-Oscar Ruggeri-.jpg

Para cerrar con la disputa entre Ruggeri y la producción por no querer exponer al Pollo Vignolo, Oscar mencionó que lo único que buscaba él era un poco de justicia para los futbolistas. Es que ante varias críticas sólo quería que le toque una vez al periodista.

“Los botoneo porque son así, ustedes botonean como nos botoneaban a nosotros”, disparó. Además siguió haciuendo énfasis con el favoritismo mencionando que hay un video del Negro Bulos que se cae jugando a la pelota y desde la producción “lo torturan”.