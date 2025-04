El alto costo de los viajes: cuánto le sale a Cipolletti su próximo destino en el Federal A

El Albinegro transita un gran presente en el Federal A luego del tropezón en el inicio, pero los números de la tabla de posición no es lo único que se mira puertas adentro. La dirigencia vive con la calculadora en mano, sobre todo con el primer viaje largo de la fecha 6 . “La verdad que sí, estamos preocupados, ojalá que nos vaya bien en Mar del Plata. El micro nos sale de 8 millones de pesos, el hotel 4 millones. Tenemos de entrada, si es que no pasa nada, 12 millones de pesos de gasto en el viaje ”, afirmó Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de futbol a LM.

Hoy el viaje a la costa puede afrontarse con fondos propios, pero los primeros destinos dejaron cuentas por pagar. Además de los compromisos que impone el fixture, el sueldo de los jugadores también había que abonarlo. "En el inicio del torneo tuvimos que costear los viajes a Rincón y Viedma, y pagar el sueldo de febrero. Hoy estamos al día. El lunes se pagó el 50% de marzo y, si Dios quiere, este fin de semana completamos el resto", detalló.

Con cierto apoyo provincial, el club tuvo un respiro en el debe. "Entró una plata de la provincia y con eso se pudo pagar. Trabajamos todos los días buscándola. Hoy tuvimos reuniones con gente que se acercó al club. El resultado del equipo contagió en el ánimo" reconoció Bastías.

La goleada ante Brown en casa y la gran victoria ante Villa Mitre en Bahía Blanca entusiasmaron al público para presenciar el 2 a 0 ante el Papero. Estos 9 puntos atrajeron además a posibles sponsors. "Algunas empresas se acercaron para ver cómo se pueden incorporar como sponsor. Es una semana positiva, llena de elogios hacia el plantel, por suerte", dijo esperanzado.

Con la llegada de victorias, llegaron también sponsors el último domingo, donde Cipo pudo por fin en la fecha 5 lucir publicidades ya que venían vistiendo casacas lisas, algo que llamaba mucho la atención. “Por suerte lo del pecho es sponsor firme, que pudimos meter en la camiseta. Los otros son como un mimo a toda la gente que nos ayudó, que nos da la comida, que nos ayuda a viajar, que nos colaboró, con mucho o con poco, pero nos colaboró. Igual seguimos teniendo en venta la parte de atrás de la camiseta”, comentó.

Aún quedan lugares disponibles en las camisetas anuncia la dirigencia, que espera poder cerrar algunos auspicios más. “Ojalá que podamos sumar muchos más. Todo tiene un valor distinto, algunos nos pueden dar en efectivo, otros nos pueden dar en canje, otros nos pueden dar el pago del micro, del hotel. Todo es charlable, negociable y antes que nada, cualquier cosa que colaboren o que aporten es bueno”, explicó Bastías.

El Capataz, sin predio propio

A la preocupación del presupuesto y los traslados, Cipolletti suma otra dificultad estructural que golpea fuerte: la falta de un predio propio para entrenar. Una carencia que condiciona la planificación y obliga a resolver día a día, muchas veces dependiendo de la buena voluntad de terceros. "Está complicada la cosa porque encima llovió y no teníamos dónde entrenar. Hoy (martes) parte del plantel va a entrenar en La Visera, en las partes de afuera de la cancha. Otra parte de los jugadores viene al 15 de Octubre, porque varios van a jugar el miércoles contra La Amistad por la Liga", contó.

La disposición de dividir el plantel viene también por pedido del Chango Cravero, para que algunos jugadores sumen minutos de futbol con Guillermo Doglioli en la Confluencia. "El técnico del Federal le pidió al de Liga que le dé minutos a algunos que están jugando poco. Es para tenerlos todos en competencia, así que se dividió entre el 15 de Octubre y La Visera, en la parte de afuera del estadio, no la parte de adentro", especificó.

En las últimas dos semanas el plantel se fue moviendo por toda la ciudad para entrenarse. “Hace dos semanas entrenamos en el predio de Don Pedro, que gentilmente lo prestó Carlos Rojas, presidente de La Amistad. La semana pasada en Área 22 y metimos dos días en la Visera. Esta semana vamos a la Finca, dos días y los otros en La Visera", detalló.

Cravero y el cuerpo técnico entienden el contexto y no se oponen, continúan trabajando. “Les explicamos cómo es todo y lo entienden, entonces no se genera un problema. Obviamente, la dirigencia del club gestiona todos los días algo. Algunas las conseguimos, otras no. Le buscaremos la vuelta", afirmó.

Claro está que la falta de un lugar fijo implica un movimiento mayor, no solo es el traslado de los jugadores. “El día a día es un caos porque andamos moviendo todos los materiales de entrenamiento todos los días. Hay que tener vehículos, gente a disposición, y la verdad, sinceramente, es muy engorroso", reconoció.

Ante esta situación, el dirigente no culpa a los titulares de los predios y reconoce la gran falencia institucional. “No es culpa de los predios, es culpa del propio club que no tiene un predio para poder entrenar. Ojalá esta gestión, cuando cobremos la famosa plata que tenemos que cobrar, pueda invertir en un predio. Es una urgencia”, aseguró.

El estado de La Visera

Si bien el plantel profesional lleva adelante las prácticas de futbol y de pelota parada en el estadio, son dos jornadas las que se utiliza el césped y no quieren que se sumen más días para mantener en buenas condiciones el campo de juego. “Tratamos de buscarle la vuelta para no ir a La Visera porque si no la vamos a romper. Vamos a volver a lo que era antes y no queremos. Para lo que estaba y a lo que está hoy, se ve muy lindo entonces hay que cuidarla", destacó.

Desde la asunción de la actual dirigencia hasta el debut de Cipo de local, la inversión y el cuidado de la hierba fue arduo y costoso. “Para dejar en condiciones el estadio gastamos alrededor de 35 millones de pesos en todo lo que es la mano de obra, aspersores, semillas, mantenimiento y césped”, contó.

Con los últimos usos y el cambio de estación, hay que reforzar el resembrado para el resto del torneo. “Ahora había que comprar 10 bolsas más de semilla, teníamos el costo de un millón y medio. Tuvimos la suerte de que anduvo un ex presidente en el club estos días. Fue al partido, y nos regaló las semillas que nos pide el canchero”, expresó.

Roberto Rappazzo Cesio, estuvo en triunfo ante Círculo Deportivo en la platea y fue él quien se hizo cargo de las semillas. “Es un millón y medio en semillas, y hay que ponerle casi todos los meses, si no se pone amarillo, sale la gramilla y el presidente Rappazzo Cesio le regaló al club una vez más un aporte de la bolsa de semilla, 500 kilos de semilla”, dijo agradecido.

El ánimo del plantel de Cipolletti

La campaña de Cipolletti no comenzó de la mejor manera, sin embargo el Chango le encontró la vuelta al equipo y los resultados positivos llegaron. Si bien en la tabla el equipo sube, el contexto puertas adentro puede llegar a bajar las energías, pero esto no sucede. “El cuerpo técnico se encuentra contento, los jugadores están contentos, nosotros somos la gestión que está presente todos los días, en todos lados, así que sumamente contentos por el presente que estamos hoy”, afirmó el dirigente.

Con una gran evolución en el futbol del Federal, el pueblo albinegro tiene otro semblante y se lo hacen saber al plantel, que ese es el camino. “Los futboleros cipoleños lo decimos siempre nos entusiasmamos con poquito. Y ojalá que esto sea el comienzo de algo lindo este año en los futbolístico. Salir de estar todos los años peleando el descenso. Queremos pelear otras cosas importantes”, comentó.

"El plantel lo ha entendido y está demostrando que también están interesados en pelear cosas importantes. Nuestro partido el plantel ha contagiado, ha entusiasmado a la gente, así que felices”, añadió.

En comparación al último año, Cipo en cuatro partidos suma 9 puntos, en 2024 solo tenía uno y las cosas no se daban. Más allá de la estadística, Bastías no entró en las comparaciones.” Obviamente que todos nos equivocamos cuando tomamos decisiones. Quiero creer que nadie se equivoca queriendo, todo es porque únicamente se equivoca el que hace. Yo te quiero hablar del presente”, sostuvo con semblanza.

“La verdad que estamos re contentos, igual arrancamos muy mal, con dos derrotas pero nosotros estamos convencidos y estamos firmes en que estamos haciendo las cosas bien. Ilusionado con el equipo, para nosotros el Club Cipolletti es un club de fútbol que tiene actividades, y si el fútbol anda bien, todo va a andar bien”, agregó.

Claro está que la tercera categoría requiere de arcas gigantes para afrontarlo con tranquilidad. “La verdad es que el federal es un torneo sumamente tremendo en lo económico. Nosotros esperamos que la gente nos pueda acompañar y con los aportes de los sponsors seguir adelante”; concluyó.