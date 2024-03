El árbitro de la semifinal de la Copa América 2019 blanqueó el robo que sufrió Argentina: "El Var no me llamó"

image.png

Ahora, a casi cinco años de aquel evento, y con mucha agua bajo el puente, el árbitro principal del partido contó por primera vez por qué no pitó la pena máxima y qué fue lo que le dijo Lionel Messi.

Roddy Zambrano sobre el Argentina-Brasil de la Copa América

En primer lugar, Zambrano manifestó: “En ese partido en realidad hubo mucho revuelo porque perdió Argentina. Y obviamente terminaron culpándome. Hubo una jugada de penal, que todo el mundo lo sabe. Fue penal, y yo no lo vi en la cancha. Y el VAR obviamente no me llamó. Entonces, en ese sentido, me dijeron puedes continuar y continuamos, como un juego normal”.

image.png

“Si lo hubiera visto, lógico que lo cobraba. Si yo veía esa jugada, yo sancionaba tiro penal. Lo sancionaba”, agregó en diálogo con el canal de YouTube Federación Postera.

Pero también reconoció que producto de este error estuvo un tiempo alejado de las principales competencias: “Esa fue la jugada más trascendental y, obviamente, como Messi sabemos lo que es... Una palabra de él suena en todo el mundo. Hilaron por lo más fino, que fue el arbitraje. Y bueno, me sacaron. Ahora mira lo que es lindo del fútbol. Ahora tengo revancha y regreso como VAR”.

También develó qué le reprochó Lionel Messi durante el encuentro: “Me dijo que las pequeñas las cobraba en contra porque Brasil era local, y todo eso. Pero nunca me insultó ni me faltó el respeto. Son cosas que se hablan dentro de la cancha, pero nunca fue grosero conmigo, ni nunca me insultó ni nada de eso”.