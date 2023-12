El arquero de Rosario Central se acordó de Maradona tras derrotas a River: "Parece que Diego me..."

"Feliz, era un partido importantísimo poder estar en la final. Tal vez no fue lo mejor en los 90', pero aguantamos y corrimos. Ellos tiene un plantel con mucha jerarquía, se nos hizo cuesta arriba, pero no tuvieron muchas claras. Nosotros estuvimos bien parados. En los penales me tenía mucha fe de vuelta y, por suerte, no entró ninguna", comentó el arquero, tras haber conseguido el pase a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará al Platense de Martín Palermo.