El blooper de Chiquito Romero por el que el "mundo Boca" pide su cabeza

El arquero no puede escapar a las críticas de los hinchas en un presente irregular en lo deportivo.

La derrota ante Tigre por 3-0 en condición de visitante, donde el equipo mostró un rendimiento flojo en la primera etapa y un buen pasar de posesión -sin sentido- del balón- en el segundo, volvió a dejarlo en el centro de la polémica por un blooper que tuvo en el tanto anulado de Blas Armoa. Es que luego de un pelotazo largo desde el fondo, Boca quedó mal parado y la pelota picó en las cercanías del arquero que no reaccionó a buscar el balón. Pero, para sumar, ante la corrida de Armoa, el arquero no respondió de buena manera y la pelota terminó colándose en el arco despacio ya que no pudo definir y terminó ingresando por la velocidad del control de balón.